Eberswalde. Was sehen Sie vor ihrem inneren Auge, wenn Sie an eine Burg denken? Vielleicht eine alte, graue Festung mit einem großen Wehrturm, dem Bergfried, hohen Mauern mit kleinen Schießscharten und Zinnen? Eine Burg, die auf einem Hügel liegt, erhaben über einem Tal und schier uneinnehmbar, weil ihre Bewohner alle Feinde schon von Weitem sehen können? Ich glaube, das trifft das klassische Bild einer Burg. Burgen stehen ja ganz exemplarisch dafür, beständig, krisenfest und unverrückbar zu sein. Das haben sie auch über die Jahrhunderte bewiesen, denn viele Burgen sind heute noch erstaunlich gut erhalten. Ihre dicken Mauern haben die Zeiten oftmals sehr gut überstanden. Es bewegt mich immer wieder, unter welchen Arbeitsbedingungen sie damals errichtet wurden. Manche Burgen wurden nie eingenommen und stehen seit hunderten von Jahren an gleicher Stelle. Sie trotzen heute - zum Glück - jedoch keinen Feinden mehr, sondern allenfalls nur Wind und Wetter. Das wohl berühmteste Lied des Mönchs, Theologen und Reformators Martin Luther nimmt genau dieses Bild auf. „Ein feste Burg ist unser Gott“ dichtete er und prägte damit das Gottesbild vieler kommender Generationen. Und ich fi nde, es ist ein richtig tolles Bild. Es verdeutlicht, dass Gott ein Gott ist, auf den man sich verlassen kann. Der standhaft ist und dem wir uns voll anvertrauen können. Seine Gegenwart verspricht Schutz und Sicherheit. Immer wieder haben es Menschen erfahren, dass sie gerade in Krisenzeiten bei Gott Zufl ucht und Hilfe fanden. Und sie erleben dies wie Luther es beschreibt: Gott ist wie eine Burg, in der die Bewohner vor allen Gefahren sicher sind. Am 31. Oktober feiern evangelische Christen weltweit den 499. Jahrestag der Reformation. Seinerzeit brauchte die Kirche Erneuerung und Veränderung. Die Verantwortlichen hatten es damals mit den Glaubensregeln ein bisschen zu weit getrieben. Denken wir nur an den Ablasshandel. Gegen Geld wurden Sünden erlassen. Es musste sich etwas ändern, dafür setzte sich Luther mit seinem ganzen Leben ein. Nur Gott ist und bleibt für uns alle Zeit derselbe an unserer Seite, bei dem jeder von uns Zufl ucht und Halt fi nden kann.