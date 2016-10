Eberswalde. Wenn sich die Blätter im Herbst färben und die Natur sich in ihrer gesamten Schönheit auf den Winterschlaf vorbereitet, versetzt mich diese bunte Mischung aus unterschiedlichsten Farben und Früchten in eine ganz einzigartige Stimmung. Die vielfältigen Kulissen, die sich uns alljährlich bieten, und eine Atmosphäre des Wandels aufkommen lassen, geben uns den Hauch einer Vorahnung, dass die Natur darauf angelegt ist, dass es verschiedene Zeiten gibt. Wenn wir die verschiedenen Zeiten betrachten, so hat jede Zeit ihre eigene Besonderheit. Bei dieser Betrachtung fällt mir persönlich auf, dass es bei uns Menschen häufi g so ähnlich abläuft. Manchmal gibt es Zeiten in unserem Leben, da befi nden wir uns im Sommer und alles scheint zu gelingen. In unserem Leben geht es voran. Es gibt jedoch auch Zeiten, da ziehen wir uns zurück. Da scheint alles um uns herum trist und grau. Dann wiederum gibt es Zeiten wie den Herbst, da ernten wir die Früchte dessen was wir gesät haben und schauen voll Sehnsucht noch einmal zurück auf die sonnigen Tage des Sommers. Während jeder dieser verschiedenen Jahreszeiten gibt es Dinge, die wir ausschließlich zu dieser Zeit tun können. Außerdem gibt es Dinge, für die nur einzelne Jahreszeiten sich eignen. So ist es für uns Menschen von Vorteil zu erkennen in welcher “Jahreszeit” wir uns gerade in unserem Leben befi nden. Noch viel wichtiger ist aber vielleicht die Erkenntnis, wozu diese Zeit dient. In der Bibel steht im Buch Prediger 3 Vers 1-8, dass alles seine bestimmte Zeit hat. Sowohl das Geborenwerden, als auch das Sterben. Das Weinen und Lachen seine Zeit hat. Ja sogar, dass das Umarmen und das Enthalten von Umarmungen seine Zeit hat. Bei all diesen unterschiedlichen Zeiten und dem einhergehendem Wandel, ist es gut, wenn man einen Bezugspunkt hat der Beständig ist. In Hebräer 13 Vers 8 steht geschrieben, dass Jesus Christus derselbe gestern, heute und in Ewigkeit ist. In der persönlichen Beziehung zu ihm fi nden wir unseren Sinn und unsere Konstante im Leben. Wenn wir nun in nächster Zeit auch noch weiter in unseren Wäldern und Parks den Herbst bestaunen können, werden wir vielleicht auch die Möglichkeit haben, unseren Blick nach innen auf unser Leben zu richten und uns die Zeit nehmen, um den Sinn der „Jahreszeit“, die wir gerade durchleben, zu verstehen.