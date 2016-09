Eberswalde. Alle Menschen mögen Geschenke. Mehr als das Geschenk an sich, schätzen wir die Tatsache, dass wir für jemanden wichtig und wertvoll sind. Jemand denkt an uns und schenkt uns ein Zeichen seiner Anerkennung. Am Sonntag feiern wir Christen Erntedankfest. Wir nehmen die vielfältigen Geschenke Gottes wahr: Gott beschenkt uns mit dem täglichen Brot. Er beschenkt uns mit den bunten, duftenden Blumen, den prachtvollen Bäumen und den vielen Wundern der Natur. Gott beschenkt uns mit dem Leben: Wir können wunderbare Musik hören, Düfte riechen, köstliche Gerichte schmecken, tolle Bilder sehen, kreativ sein. Gott schenkt uns Kraft, damit wir jeden Tag arbeiten und das Leben bewältigen können. Am Erntedankfest danken wir Gott. Seine Geschenke sind für uns nicht selbstverständlich. Für Christen ist die Ernte, das tägliche Brot, die Gesundheit kein Zufall, keine Normalität, kein Selbstläufer und schon gar nicht Glückssache, sondern ein Geschenk Gottes. Er ist der Geber. Dankbarkeit richtet unseren Blick auf den Geber aller guten Gaben und macht das Herz froh und weit. Das Erntedankfest richtet unseren Blick auch auf die Bedürftigen. Gott ermutigt uns, unsere „Ernte“ mit Bedürftigen zu teilen. Wir glauben, dass das Teilen unseres Geldes, unserer Zeit, unserer Liebe uns nicht ärmer, sondern uns auf vielerlei Weise reicher macht. Das Erntedankfest lenkt unseren Blick auch auf die vielfältigen geistlichen Gaben Gottes. Diese können wir im Lesen der Bibel, am Sonntag beim Gottesdienst, im Gebet oder in der Gemeinschaft mit anderen Christen entdecken. So können wir die Liebe Gottes, seine Kraft und seinen Segen immer wieder neu erfahren. Am Erntedankfest lohnt es sich Rückschau zu halten, um wahrzunehmen, wieviel Gutes wir von Gott erhalten haben. Am Erntedankfest machen wir uns auch bewusst, wieviele ungeöffnete Geschenke noch auf uns warten. Diese können wir bei einem Spaziergang in der Natur, bei einem Gespräch mit einem Menschen, im Glauben an Gott entdecken. Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes Erntedankfest und eine gesegnete Begegnung mit Gott, dem Geber aller guten Gaben.