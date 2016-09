Eberswalde. Neulich habe ich einfach mal alles durchgeschaut, was ich in den letzten paar Jahren auf Facebook gemacht habe. Es ist doch erstaunlich was man alles macht, was man postet, wohin man reist. Auch wenn man nur in seiner Umgebung bleibt. Ich habe auch gleich gemerkt, wie viel Nachrichten und andere Neuigkeiten ich lese (und „like“). Nun verstehe ich, warum manche Menschen Medien wie Facebook für Zeitverschwendung halten. Als ich durch die Geschichten und Bilder geschaut habe, ist mir das auch aufgefallen. Aber, trotz meiner eigenen Zwiespältigkeit fand ich den Überblick wertvoll. Ich konnte sehen, was mir mal wichtig war und wie es sich entwickelt hat. Habe ich richtig reagiert? War meine Reaktion ein bisschen übertrieben? Oder vielleicht habe ich etwas Wichtiges gar nicht bemerkt? In diesem Sinne war der Überblick über die letzten Jahre wertvoll um mich selbst zu spiegeln. Wer bin ich überhaupt? Was ich tue, lese und sage hat Einfl uss auf meine Person und Andere. Dazu konnte ich sehen, wie ich einen Teil von meiner Zeit nutze. Ich habe einen Überblick auf meine Zeit gewonnen. Wie eine Redensart aus der amerikanischen Geschäftswelt sagt: „Zeit ist Geld“. Für mich ist die Zeit nicht ganz wie Geld, aber sie ist wertvoll. Deswegen tut es gut zu fragen: Was machen wir mit unserer Zeit? Passen wir darauf auf? Wir können unsere Zeit einfach an uns vorbeiziehen lassen oder die Zeit gut nutzen. Zeit mit der Familie verbringen, Zeit zur Entspannung fi nden, einander helfen, wichtige Pausen für unsere Gesundheit nehmen, und so weiter. Unsere Welt dreht sich so schnell heutzutage, Nachrichten, Arbeit, Kultur, es kann schwer sein, Zeit zum Nachdenken zu fi nden. Aber ich glaube solchen Zeiten sind wichtig für uns, um unsere Basis zu fi nden. Die Psalmen sagen uns, dass unsere Zeit in Gottes Händen steht (Die Bibel, Psalm 31,16). Es gibt also einen, der uns und unsere Zeit kennt und hält. Wie tröstlich das zu wissen, wenn ich mal wieder merke, dass ich meine Zeit besser einteilen könnte.