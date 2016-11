Liepe (e.b./kä). Einen sportlichen Vormittag haben die Kinder der Lieper Kita „Bergspatzen“ am Mittwoch in den Vereinsräumen der SG 49 Liepe verbracht. Die „Sportstunde“ war eine offi zielle Premiere, denn der Sportverein und die von der Johaniter-Unfall- Hilfe getragene Kita haben erst vor kurzem einen Kooperationsvertrag unterschrieben. Ziel der Zusammenarbeit ist es, die körperliche Leistungsfähigkeit durch regelmäßige Bewegung und wöchentlichen Sport positiv zu beeinfl ussen, denn Bewegungsmangel und Bewegungsschwäche bei Kindern führen zu Defi ziten in der Entwicklung junger Menschen. Da die Lieper Kindertagesstätte nicht über die notwendigen Räumlichkeiten verfügt, hat sich der Sportverein SG 49 Liepe entschieden, das Vereinsheim inklusive des Sportplatzes, zur Verfügung zu stellen. Die Kitakinder können somit auch in den Wintermonaten sportlich aktiv sein. Für die notwendige Ausstattung mit Spiel- und Sportgeräten im Wert von rund 400 Euro hat der Förderverein der Kita gesorgt.