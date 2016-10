Eberswalde (mw). Nach der „stillen“ Eröffnung Anfang September hat die erste Waldorf- Kita im Barnim am vergangenen Sonntag zusammen mit Kindern, Eltern, Großeltern und vielen Helfern nun auch ihr Eröffnungsfest gefeiert. In ihrer Ansprache erklärte Lucia- Maria Masini vom Verein Waldorfpädagogik im Barnim e.V. warum es nicht einfach war, das schon seit 2014 geplante Projekt in der Biesenthaler Straße in Finow umzusetzen. Eines der größten Probleme stellte nämlich die Finanzierung dar, denn der Kindergarten wurde vorerst nicht in den Bedarfsplan des Landkreises aufgenommen und bekam deshalb auch keine Zuschüsse von der Stadt Eberswalde. Letztendlich habe die Schweitzer Stiftung Edith Maryon und dessen Tochtergesellschaft Terra Libra Immobilien GmbH durch den Kauf des Gebäudes und die Vorfi nanzierung der Umbauten das Projekt möglich gemacht. Mittlerweile wurde die Kita auch in den Bedarfsplan des Landkreises aufgenommen und die Zuschüsse seien somit gesichert. Dass die Kitaplätze gut nachgefragt sind, zeigen auch die zahlreichen Voranmeldungen. Bis zum Frühjahr werden alle 39 Plätze besetzt sein. Im Kindergarten arbeiten momentan vier Mitarbeiter auf Teilzeitbasis, ab November kommt eine weitere Pädagogin dazu. Derzeit werden die beiden unteren Etagen des Gebäudes für die Kita genutzt, doch auch für die oberen Geschosse ist eine Nutzung geplant. Nach den Worten von Lucia-Maria Masini soll sich im Verein demnächst eine Arbeitsgruppe mit dem Thema Waldorfschule beschäftigen. „Morgenglanz“ offi ziell eröffnet Waldorfkita in Finow nun doch im Bedarfsplan des Landkreises Feierliche Eröffnung. Viele Eltern, Kinder und Mitstreiter waren am vergangenen Samstag zum Fest in die neue Waldorf-Kita „Morgenglanz“ nach Finow gekommen. Foto: Blitz/mw 15.10./16.10.2016 als Fernsehbeitrag auf: www.odf-tv.de