Eberswalde (kä). Der „Tag der Entscheidung“ in Eberswalde steht unmittelbar bevor. Am kommenden Samstag, den 24. September 2016, haben die Eberswalder die Möglichkeit, ihre Stimmtaler für einen oder mehrere Vorschläge zum Bürgerbudget 2017 abzugeben. Dafür stehen wieder 100.000 Euro aus der Stadtkasse bereit. Nach Angaben von Stadtpressesprecherin Nancy Kersten wurden 73 der insgesamt 107 eingegangenen Vorschläge für die Abstimmung zugelassen. Das Hauptprocedere ist wie in den vergangenen Jahren gleich. Jeder abstimmungsberechtige Einwohner von Eberswalde erhält fünf Stimmtaler, die er für einen Vorschlag verwenden oder auch auf mehrere verteilen kann. Die Abstimmung fi ndet wieder im Familiengarten statt und ist von 10 bis 18 Uhr möglich. Für das Drumherum hat die Stadt ein buntes Familienprogramm, unter anderem mit Bastelstraße, Zooschule und Freiwilliger Feuerwehr organisiert, das um 12 Uhr beginnt. Musikfans dürfen sich auf ein Konzert der Band „Leona Heinze and friends“ um 16.30 Uhr freuen, die auch die Auszählung der Stimmen ab 18 Uhr musikalisch begleiten wird. Außerdem werden Vereine sich und ihre Projekt vorstellen, die aus vergangenen Zuschüssen aus dem Bürgerbudget mitfi nanziert wurden. Wer sich im Vorfeld noch einmal genau über die eingereichten Projekte informieren will, fi ndet einen Überblick auf der Internetseite www.eberswalde.de unter dem Button Bürgerbudget.