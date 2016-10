Eberswalde (kä). Die fünfjährige Ella aus der Finower Kita „Nesthäkchen“ hat das Problem im Grunde erfasst. „Weil wir zu viel Müll erzeugen“, antwortet sie auf die Frage von Bürgermeister Friedhelm Boginski, warum das Wetter heutzutage immer extremer wird. Das Stadtoberhaupt hatte am Mittwochmorgen die 1. Eberswalder Kinderklimaschutzkonferenz in der Hufeisenfabrik im Familiengarten eröffnet. Sie stand unter dem Motto „Klimaschutz geht jeden an“. Rund 200 Kinder aus den Kitas der Stadt im Alter von vier bis sechs Jahren hatten sich zu dem Aktionstag eingefunden. Lange wissenschaftliche Reden und Referate gab es an diesem Vormittag freilich nicht zu hören. Stattdessen wurden jede Menge Lern-, Bastel- und Mitmachangebote an verschiedenen Ständen präsentiert, an denen vor allem die Kitas selbst, aber auch die Stadtverwaltung und andere Einrichtungen den jungen Konferenzteilnehmern das Thema Klimaschutz nahebrachten. So konnten die Kinder beispielsweise ganz praktisch die Mülltrennung üben, mit Naturmaterialien basteln oder mehr über nachwachsende Rohstoffe erfahren. Einen Star zum Anfassen fanden die Kinder im „Erneuerbär“, dem Maskottchen der kreiseigenen Energiegesellschaft Barnim, die ihre „Umweltkiste“ mit diversen Spielen und Büchern vorstellte. Seit dem Jahr 2012 hat die Gesellschaft sämtliche Kitas im Landkreis mit insgesamt 150 solcher Kisten versorgt, berichtet Mitarbeiterin Katrin Wallis. Die Idee zu der Kinderkonferenz war im Amt für Bildung, Jugend und Sport der Stadt Eberswalde entstanden und ist ein Beitrag zur Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes der Kommune, das unter anderem den Punkt „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ enthält. So ist es dann auch kein Wunder, dass sich Eberswaldes Klimaschutzmanager Jacob Renner besonders über die Aktion und das frühzeitige Heranführen der Kinder an das durchaus ernste Thema freut: „Das ist die Generation, die künftig auf der Erde leben wird. Wir müssen sie befähigen, neue Lösungsansätze zu fi nden. Das reicht vom Thema nachwachsende Rohstoffe bis hin zur Mobilität“, sagte er. Im Vorfeld der Kinderkonferenz wurde bereits am Freitag vergangener Woche ein Ausstellung im Eberswalder Rathaus eröffnet. Sämtliche städtischen Kindereinrichtungen und die Kita der freien Montessorischule Barnim präsentierten hier die Ergebnisse ihrer Arbeiten, die ausschließlich mit Naturmaterialien hergestellt und von Märchenmotiven bis hin zur Darstellung des Finower Flugplatzes reichen. Die sehenswerte Ausstellung ist noch bis zum 20. Oktober 2016 im 1. Obergeschoss des Rathauses zu sehen. www.odf-tv.de