Eberswalde (vk). Die Drehnitzwiese im Eberswalder Stadtteil Westend ist als Feuchtwiese von hohem Naturschutzwert. Sie gehört verschiedenen Eigentümern, unter anderem der Stadt Eberswalde. Durch die ausgebliebene Mahd in den vergangenen Jahren war die Wiese stark zugewachsen und verwüstet. Weil es sich jedoch um ein Schutzgebiet handelt und weil viele seltene und heimische Pfl anzen dort wachsen, wird sie jetzt wieder dauerhaft gepfl egt und auch genutzt. Die Drehnitzwiese ist auch ein Naherholungsgebiet für Eberswalder Bürger. Nach Erholung sah es hier in den vergangenen Jahren allerdings nicht aus. Nun haben sich der Naturpark Barnim und die Stadt Eberswalde dieser Fläche angenommen. Sie wollen dass auf der rund acht Hektar großen Wiese wieder blütenreiche Feuchtwiesen entstehen, wie es in früheren Zeiten war. Eine artenreiche Feuchtwiese mit vielen Blüten und Schmetterlingen soll den derzeitigen Anblick schon bald ersetzen. Doch nicht nur eine bunte Blumenwiese ist Ziel der Mahd. Es sind viele Pfl anzen und auch Tierarten hier versteckt, die immer seltener werden. Die seltenen feuchten Torfböden bieten viel Lebensraum für Seltenes und Einheimisches. „Dazu gehören die Kuckuckslichtnelke, der Schlangenknöterich oder verschiedene Hahnfußarten, die hier ihren Lebensraum haben“, erklärt Prof. Dr. Vera Luthardt vom Fachbereich Landschaftsnutzung und Naturschutz der HNE Eberswalde. Die Feuchtwiesen werden nun wieder hergestellt. Die ersten Maßnahmen wurden bereits im August durchgeführt. Bäume und Sträucher wurden zurück geschnitten. Aktuell ist die Mahd an der Tagesordnung. Schon diese ist aufgrund der Bodenbeschaffenheit eine Wissenschaft. So ist für den weichen Boden beispielsweise eine besondere Bereifung des Traktors notwendig. Nach der Mahd wird die Wiese dann regelmäßig gepfl egt, so dass sich das Gebiet wieder durch eine vielfältige Vegetation auszeichnen kann. Die Drehnitzwiese gehört zum Landschaftsschutzgebiet Barnimer Heide und ist somit Teil des Naturparks Barnim. Der Naturpark Barnim einigte sich mit einem Landwirt, welcher die Pfl ege der Wiese im Rahmen eines Vertragsnaturschutzes übernimmt. Das Areal bietet auch ausreichend Material und Gründe es zu Forschungszwecken zu nutzen. Studenten der Eberswalder Hochschule nutzen dieses Gebiet häufi ger. Es gibt auch bereits Ideen, wie die Fläche künftig effektiv genutzt werden kann. So schließen die Akteure beispielsweise nicht aus, dass hier eines Tages sogar Wasserbüffel angesiedelt werden.