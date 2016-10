Schönholz (uk). Auf der jüngsten Wirte-Stammtisch-Runde des DEHOGA-Kreisverbandes wurde eine Gastronomie- Legende des Barnims in den Ruhestand verabschiedet: Hans- Jürgen Sempf aus Schönholz. Dirk Panzlaff, DEHOGA-Kreisvorsitzender von 65 Betrieben in den Bereichen Eberswalde, Bernau und Bad Freienwalde, sagte in seiner Laudatio: „Hans- Jürgen Sempf hat sehr viel getan für die Gastronomie und den Tourismus in unserer Region. Jahrelang hat er als Gastronom Fachkräfte ausgebildet. Er war stets ein aktiver Mitstreiter im DEHOGA-Kreisverband, ein Team-Denker.“ Der 81-jährige Schönholzer war sichtlich gerührt. Nicht unerwähnt blieb, dass das Gaststätten-Ehepaar Sempf insgesamt 14 verschiedene Barni-Treuetaler herausgegeben hat. Die Gastronomie zieht sich wie ein roter Faden durch das Arbeitsleben von Hans-Jürgen Sempf. Nach dem Schulabschluss 1950 begann er auf Wunsch des Vaters eine Schlosserlehre im Kranbau Eberswalde. Sempf junior wollte eigentlich lieber Kellner werden. So wechselte er 1951 von der Schlosserlehre in das Kellnerfach. Er begann eine Lehre im Eberswalder Ratskeller. Zur Berufsschule mussten die Lehrlinge immer in die Friedrichstraße nach Berlin. „Jedes Mal kamen wir am Regierungshotel Johannishof vorbei. Da wollte ich einmal arbeiten“, erinnert sich Sempf. Es gelang ihm, dort ein Praktikum zu absolvieren. Nach einem Zwischenstopp im Ausland, wo er verschiedene Jobs ausübte, kehrte er 1956 nach Eberswalde zurück. „Ich fand wieder Lust und Freude in der Freizeit in meinem Wunschberuf als Kellner zu arbeiten. Dann vermittelte mich die HO (Handelsorganisation) in die Gastronomie“, erinnert sich Sempf. 1965 nahm er das Angebot in Bralitz an, eine HO-Gaststätte zu übernehmen. Nach mehreren Gaststättenwechseln, so üblich in der DDR, übernahm Sempf das HO-FDGB-Vertragshaus „Zum Falken“ in Falkenberg/ Mark. Nachdem das Haus zum Ferienheim des FDGB (Freier Deutscher Gewerkschaftsbund) umfunktioniert wurde, nahm Sempf seinen Hut und wechselte kurzzeitig den Beruf. Ab 1977 arbeitete er wieder als Kellner im Eberswalder Ratskeller. Dort lernte er seine jetzige Frau Ute kennen. 1979 legten beide die Kellner-Facharbeiterprüfung ab und heirateten. Am nächsten Arbeitsort, in der Tierpark- Gaststätte Eberswalde gefi el es beiden. „Dort haben wir Anerkennung für die Arbeit bekommen. Wir waren als Kellner, Lehrfacharbeiter, Buffetleiter tätig und ich wurde stellvertretender Leiter“, so Sempf. Das Ehepaar wollte sich zum Meister in der Gastronomie qualifi zieren. Aber die HO, ihr Arbeitgeber, delegierte sie nicht. „Nur durch einen Betriebswechsel zum Konsum und die Übernahme der Gaststätte ‚Gute Hoffnung‘ in Liepe erlangten wir beide eine Delegierung zum Meisterstudium“, erzählt Sempf schmunzelnd. Dann kämpfte sein ehemaliger HO-Gaststättenleiter wieder darum, beide zurückzuholen. Nach erfolgtem Abschluss 1985 als Serviermeister kehrten sie, er als stellvertretender Gaststättenleiter und sie als Zuständige für die Lehrlinge, in die Tierparkgaststätte zurück. „Wir wollten uns immer selbständig machen. Aber es war schwer, dass passende Objekt zu fi nden“, umreißt Sempf die damaligen Bemühungen. Schließlich fanden sie das Grundstück in Schönholz. 1988 eröffnete die Gaststätte und sie wurde bekannt unter „Sempfs Landgasthaus“. Anfang 2016 ging Hans-Jürgen Sempf in den Ruhestand, der Landgasthof in Schönholz schloss seine Pforten.