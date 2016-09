Joachimsthal (kä). Nach einem Jahr Pause haben sich am Montagabend Unternehmer, Politiker und Vertreter des gesellschaftlichen Lebens aus dem Landkreis zum mittlerweile sechsten Barnimer Wirtschaftsempfang im Ringhotel Schorfheide getroffen. In seinen Begrüßungsworten gab Rüdiger Thunemann, Geschäftsführer der kreiseigenen Wirtschaftsförderungs- und Tourismusgesellschaft (Wito), einen kurzen Überblick über die wirtschaftliche Situation im Barnim. Seinen Worten zufolge sind derzeit rund 90 Prozent aller Unternehmen im Landkreis mit ihrer wirtschaftlichen Lage zufrieden. Thunemann verwies auf gelungene Firmenerweiterungen, wie bei der „Max Haus“ in Ruhlsdorf sowie auf Neuansiedlungen im Technologie- und Gewerbepark Eberswalde. Erfolgen, wie dem Erhalt des Bahnwerkes in Eberswalde, stünden aber auch negative Entwicklungen wie zum Beispiel die Schließung des Stahlbau Oderberg oder die aktuelle Insolvenz des Eberswalder Solarsystemshauses mp-tec gegenüber. Im offi ziellen Teil ging es dann um ein durchaus ernstes Thema, denn die Veranstaltung unter dem Motto „Besser klein Unrecht gelitten als vor Gericht gestritten“ sollte alternative Wege zu Gerichtsstreitigkeiten zwischen Unternehmen aufzeigen. Dazu hatte sich die Wito unter Vermittlung des Unternehmerverbandes Barnim mit dem Streitschlichter und ehemaligen Richter am Bundesgerichtshof, Prof. Stefan Leupertz, einen prominenten Gast eingeladen. Leupertz machte den Anwesenden klar, dass gerichtliche Auseinandersetzungen oft für beide Streitparteien zu ernsthaften Konsequenzen führen können. Gerade für mittlere und kleinere Handwerker würden langwierige Gerichtsverfahren schwer durchzustehen sein und könnten am Ende sogar das Aus bedeuten. „Das Ausfechten vor Gericht ist die teuerste Variante überhaupt, man sollte deshalb außergerichtlich einen neutralen Dritten hinzuziehen, der Lösungen anbietet“, sagte Leupertz. Der Gang vor ein Schiedsgericht sei dabei der klassische Weg. Die Schlichtung dauert hier in der Regel zwischen zwei und vier Monaten, wogegen sich Gerichtsverfahren oft mehrere Jahre hinziehen. Auch im Barnim sind Unternehmen vor Gerichtsprozessen nicht gefeit, wobei vor allem die lange Dauer zu schaffen macht, bestätigte Peter Mauel, Vorstandsvorsitzender des Unternehmerverbandes Barnim.