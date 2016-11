Eberswalde (kä). Kaum zu glauben, aber wahr: Am nächsten Sonntag ist bereits der erste Advent. In Eberswalde geht das weihnachtliche Treiben auch in diesem Jahr wieder vor dem ersten Adventssonntag los, denn die Türen des Marktes öffnen sich bereits am kommenden Freitag, den 25. November 2016, zum ersten Mal. Ganz traditionell steht am Anfang wieder der Lampionumzug mit der Schneekönigin, der ab 17 Uhr vom Karl-Marx-Platz auf den Marktplatz führt. Dort soll dann pünktlich um 18 Uhr der Weihnachtsmarkt seine Pforten öffnen. Die Stadt Eberswalde als Veranstalter und die Organisatoren um Udo Muszynski haben am Dienstag gemeinsam mit den Sponsoren wie die Sparkasse Barnim oder die Rathauspassage einen Ein- und Ausblick auf das zehntägige Fest gegeben. Das Prinzip wird dabei nicht geändert. Bis zum 4. Dezember heißt es: Kunst und Kultur geht vor Kommerz. Und dennoch waren einige interessante Neuheiten zu vernehmen. Beispielsweise, dass der Weihnachtsmarkt durch die Einbeziehung des Eisensäuerlings und des Platanenhains diesmal auf dem gesamten Marktplatzareal stattfi ndet. Für die weihnachtliche Dekoration der vielen Bäume bitten die Organisatoren dabei um die Mithilfe der Eberswalder. Wer ausrangierte, aber freilich noch intakte Weihnachtskugeln oder -fi guren übrig hat, kann diese bereits an diesem Samstag bei „Guten Morgen“ oder ab kommenden Montag in der Eberswalder Touristinfo in der Steinstraße abgeben. Eine weitere Besonderheit: In Eberswalde wird die diesjährige Aktion „Brot für die Welt“ für den Landeskirchenbereich Berlin-Brandenburg eröffnet. Passend dazu hat Bäckermeister Björn Wiese den Aufbau einer mobilen Bäckerei angekündigt, an der auch an den weiteren Tagen frisches Brot gebacken und verkauft wird. In punkto Kultur ist ein zweites Theaterzelt als Schaubude angekündigt. Ebenfalls neu ist ein Karussell für Kinder und Erwachsene, in dessen Mitte Live-Musiker für eine unterhaltsame Fahrt sorgen. Das ganze Programm mit vielen weiteren kulturellen Highlights fi ndet man in den Heften, die ab dieser Woche in der Stadt ausliegen oder auch im Internet unter www.mescal.de. Geöffnet ist der Weihnachtsmarkt am 25. November von 18 bis 21 Uhr. Vom 26. November bis 4. Dezember 2016 ist täglich von 12 bis 20 Uhr geöffnet. Samstags beginnt er bereits um 10 Uhr. Als Fernsehbeitrag auf: www.odf-tv.de