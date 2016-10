Britz (e.b./kä). Einen großen Pausenbrot-Aktionstag gab es am Donnerstagvormittag in der Max-Kienitz-Grundschule in Britz. Dazu haben 162 Kinder der Schule im Rahmen eines Projekttages ein buntes und gesundes Frühstück vorbereitet und es danach gemeinsam an einer großen Tafel in der Turnhalle verputzt. Die Aktion diente der Aufklärung über gesunde Ernährung, denn Untersuchungen zeigen, dass gesunde Pausenmahlzeiten auch zu besseren Noten in der Schule führen. Sie machen länger satt und fördern die Konzentrations- und Lernfähigkeit. Gut belegt, bieten die kleinen Zwischenmahlzeiten eine gute Grundlage, satt und leistungsfähig in der Schule zu bleiben. Ein gesundes Pausenbrot besteht idealerweise aus Vollkornbrot, Butter, Käse oder Wurst und kann mit Rohkost ergänzt werden. Beim Aktionstag konnten die Schüler aber auch selbst entdecken, welche Kombination ihnen am besten schmeckt. Die Zutaten und Beilagen wurden vor der Eröffnung der offi ziellen Frühstückstafel fl eißig in den verschiedenen Klassen vorbereitet. So belegten die jungen Gesundheitsakteure Käse- und Wurstteller, schnippelten jede Menge Möhren und Gurken, bereiteten Quark und Müsli zu und stellten auch die Tischdekorationen her. Darüber hinaus wurde mit den Schülern auch über Themen rund um die gesunde Ernährung und über das richtige Benehmen bei Tisch gesprochen, eine Verbindung also von Theorie und Praxis hergestellt. Der Aktionstag ist Teil der Initiative „Gesundes Pausenbrot“, an der über 300 Schulen und Kitas aus ganz Deutschland teilnehmen. „Wenn die Kinder ihr Essen selbst zubereiten, ist die Chance viel größer, dass sie auch bisher verschmähte Kost akzeptieren“, sagt Gerlinde Korb, die Barnimer Regionalbeauftragte der Initiative „Land aktiv“. Das Projekt ist auch an der Britzer Grundschule durchaus angebracht. „Wir sehen teilweise noch zu viel Süßigkeiten in den Brotboxen“, berichtet Schulleiterin Sabine Siedler und verweist darauf, dass die Gesundheitserziehung ein offi zieller Bestandteil des Britzer Schulprogramms ist. Für die Britzer Aktion gab es natürlich auch Unterstützung vor Ort. Die Privatbäckerei Wiese, die Eberswalder Wurst GmbH, das Ökodorf Brodowin und Hemme Milch hatten den größten Teil der Zutaten gesponsert.