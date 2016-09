Grüntal (mw). Die Zeit der Erntefeste in der Region ist seit einigen Wochen voll im Gange. In zahlreichen Dörfern des Oberbarnim wurde und wird traditionell mit Festumzügen und anschließendem Feiertagstrubel das Einbringen der Ernte gefeiert. Auch in Grüntal bewegte sich am vergangenen Samstag ein bunt geschmückter Erntezug durch das Dorf. Liebevoll waren die Umzugswagen mit Maiskolben, Kürbissen, Stroh und zahlreichen Blumen geschmückt. Zu sehen waren sowohl historische sowie moderne Landmaschinen aller Größen. Von der Kutsche bis hin zum mächtigen Deutz-Traktor war alles vertreten. Daneben wurde den Besuchern ein bunter Familiennachmittag mit einem Programm für Jung und Alt auf dem Pausenhof der Grüntaler Schule geboten. Dazu gehörten unter anderem eine Tombola, eine Bastelstraße sowie ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm. Am Abend wurden dann die Umzugsteilnehmer prämiert. Begonnen hatte die Feststimmung in Grüntal bereits am Vorabend mit einem Volleyballturnier sowie einem Kirchenkonzert der Berliner „Blues-Brigade“ und einem Laternenumzug.