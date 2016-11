Eberswalde (kä). Der Eberswalder Bauausschuss hat am Dienstagabend einstimmig die Entwurfsplanung und den grundhaften Ausbau der Fritz- Weineck-Straße im Ortsteil Finow beschlossen. Gegen das Projekt hatte es bereits nach Bekanntwerden der Ausbaupläne erheblichen Widerstand von Anwohnern und Anliegern der Straße gegeben. Vor allem die ursprünglich vorgesehene Führung einer Obus-Linie durch die Straße hatte Protest auf den Plan gerufen, da die Anwohner mehr Verkehrslärm und letztlich eine Verschlechterung der Wohnqualität befürchteten. In dem nun gefassten Baubeschluss, der noch endgültig von der Stadtverordnetenversammlung bestätigt werden muss, sind mittlerweile keine Haltestellen für Busse mehr vorgesehen. Auch hinsichtlich der Straßenbreite ist jetzt nur noch von einem Begegnungsfall Lkw/Pkw die Rede. Öffentlichen Äußerungen seitens der Stadt sowie der Barnimer Busgesellschaft, dass man nach den Protesten von Anwohnern auch auf eine Obus-Führung verzichten könne, begegnen diese allerdings nach wie vor mit Misstrauen. So hatte sich wie erwartet am Dienstag wieder eine Abordnung aus der Fritz-Weineck- Straße beziehungsweise dem Platz der Jugend eingefunden, um entsprechenden Unmut über das Vorhaben kundzutun. Der Finower Klaus Steinhäuser, der als öffentlicher Sprecher der Betroffenen auftritt, übergab an den Bauausschussvorsitzenden Jürgen Wolf eine Mappe mit 263 Unterschriften. Die Forderungen der Protestgruppe scheinen sich mittlerweile allerdings relativiert zu haben. Das kategorische Nein zum Obus besteht zwar nach wie vor, die vollständige Ablehnung zum grundhaften Ausbau der Fritz-Weineck-Straße ist aber wohl nicht mehr aktuell. „Wir sind nicht gegen den Ausbau der Straße, aber wir sind dagegen, dass sie breiter wird“, betonte Klaus Steinhäuser am Dienstagabend mehrmals. Dahinter verbirgt sich freilich nicht nur der Wunsch nach weniger Kosten für den Straßenbau, von denen ein Anteil auch auf die Anlieger umgelegt wird, sondern auch die Befürchtung, dass am Ende nicht vielleicht doch noch eine OBus- Strecke eingerichtet wird. Den in der Sitzung geäußerten Worten der Stadtverordneten „Der O-Bus kommt nicht“, wollten die Finower Protestler jedenfalls nicht so recht glauben. Immerhin nahmen sie den Hinweis zur Kenntnis, dass für den Öffentlichen Personennahverkehr letztlich der Landkreis zuständig ist. Deshalb wollen sich die Akteure nun auch in einer der nächsten Sitzungen des zuständigen Ausschusses des Barnimer Kreistags sehen lassen. Bevor die Gruppe aus dem Sitzungssaal zog gab es allerdings noch eine Diskussion über die Art und Weise des Umgangs miteinander. Klaus Steinhäuser hatte bereits vor der Sitzung via Stadtverwaltung an die Stadtverordneten ein Schreiben verteilen lassen, in dem die Beschlussvorlage als „blanke Katastrophe“ bezeichnet wird. Außerdem ist darin zu lesen, dass die Stadt in ihren Entscheidungen „der fürstlichen Herrschaft“ von Stadtbaudezernentin Anne Fellner ausgeliefert sei. Der Stadtverordnete Dr. Hans Mai (DIE SPD-Fraktion) bezeichnete diese Äußerung unter Sportlern als grobes Foul und betonte: „Ich bin kein Leibeigener und Frau Fellner ist auch nicht meine Fürstin.“ Auch der CDU-Stadtverordnete Roy Pringal forderte eine sachliche Diskussion statt persönlicher Anfeindungen. Klaus Steinhäuser entschuldigte sich während der Sitzung für die Wortwahl, um dennoch zu bemerken: „Diese Spitze konnte ich mir eben nicht verkneifen.“