Eberswalde (mw). Im Eberswalder Zoo war am vergangenen Wochenende ein toter Esel zu beklagen. Dabei handelte es sich zum Glück nur um ein fi ktives Tier in einem Stück der Wanderoper Brandenburg, die am Freitag- und Samstagabend die komische Oper „Der Wildschütz“ aufführte. Das Ensemble war nach der Premiere in Bad Ferienwalde sowie einer weiteren Aufführung in Fürstenwalde nun auch in Eberswalde zu Gast, um das von Arnold Schrem inszenierte Stück zu präsentieren. Zahlreiche Gäste an beiden Tagen ließen sich die Aufführung nicht entgehen. Die Uraufführung des von Albert Lortzing stammenden Stücks liegt nun schon über 170 Jahre zurück und erzählt die Geschichte vom Schulmeister Baculus, der irrtümlich statt eines Rehbocks des Grafen, seinen eigenen Esel erschießt und damit eine Verwechslungsgeschichte anstößt. Doch bis den Zuschauern das etwa zwei Stunden lange Stück präsentiert werden konnte, war im Vorfeld einiges an Organisationsarbeit notwendig. So zum Beispiel auch für die Suche nach entsprechenden Künstlern. Das besondere dabei ist, dass bei der komischen Oper in drei Akten viele regionale Akteure mit einbezogen wurden. Unter anderem standen auch der Eberswalder Steffen Scheumann als Pancratius und der Altranfter Bernd Gebhardt als Baculus auf der Bühne. Die Wanderoper Brandenburg gibt es nun schon seit fünf Jahren und kann bisher schon 100 Aufführungen mit inzwischen rund 25.000 Zuschauern verzeichnen.