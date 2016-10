Eberswalde (kä). Mit einer Festwoche hat das Alexander von Humboldt Gymnasium in Eberswalde sein 25-jähriges Bestehen gefeiert. Den Auftakt gab am Mittwochabend eine Festveranstaltung mit anschließendem Empfang, zu der Schulleiter Dr. Uwe Meier neben den Schülern, Lehrern und Elternvertretern auch Unterstützer der vom Landkreis getragenen Einrichtung begrüßen konnte. Barnims Landrat Bodo Ihrke bezeichnete in seinen Grußworten die Eberswalder Bildungseinrichtung als eine der erfolgreichsten Schulen im Landkreis Barnim, die in punkto Bildung bereits über viele Jahre Spitzenpositionen belege. Der Vorsitzende der Schulkonferenz, Tim Porschitz, hob in seiner Rede unter anderem die gute Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Schulgremien und der Schulleitung hervor. Den Hauptteil des Abends bestritten jedoch die Gymnasiasten selbst, die nicht nur für die kulturelle Umrahmung sorgten, sondern auch die Festrede hielten. Die beiden angehenden Abiturienten Chantal Bohn und Hans Reinhardt, der in die Rolle des Alexander von Humboldt schlüpfte, unternahmen dabei in einem Zwiegespräch auf kurzweilige, humorvolle und zugleich informative Weise einen Ausfl ug in die Geschichte der Bildungseinrichtung. Beide holten die Festgäste zunächst ins Gründungsjahr 1991 zurück, in dem das Gymnasium noch im Gebäude der heutigen Goetheschule untergebracht war und führten sie über wichtige Stationen, wie die Einweihung des Schulneubaus im Jahr 2004 bis in die Gegenwart. Anschließend verliehen Uwe Meier und die Fördervereinsvorsitzende Kathrin Wegner- Repke den Silbernen Ehrenpin, die höchste Auszeichnung der Schule für besonderes Engagement. Zu den Ausgezeichneten gehören die Gymnasiasten Nina Drewe und Chantal Bohn, die Lehrer Uwe Heilmann und Silke Landsmann, Tim Porschitz, sowie Uwe Kleber vom Projektbüro Dörner & Partner für sein Engagement im Rahmen des MINT-Praktikums. Vorgestellt wurde auch die Festschrift zum Jubiläum, die der Gymnasiast Arnold Kloninger erstellt hat. Sie enthält neben vielen interessanten Beiträgen auch zahlreiche Daten und Fakten. So haben seit Bestehen mehr als 2.200 Schüler ihr Abitur am Humboldt-Gymnasium abgelegt. Insgesamt waren hier in den letzten 25 Jahren mehr als 100 Lehrkräfte tätig. Aktuell werden in der Einrichtung 638 Schüler von 44 Lehrern unterrichtet. Zu den weiteren Aktivitäten der Jubiläumswoche gehörten verschiedene Projekte in den Klassen, der Sponsorenlauf und ein Volleyballturnier am Donnerstag sowie ein Hoffest mit Talentwettbewerb und der mittlerweile traditionelle Kniggeball am Freitagabend, zu dem auch ehemalige Schüler und Lehrer eingeladen waren.