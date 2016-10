Joachimsthal (vk). Die Stadtkirche in Joachimsthal feiert im nächsten Jahr ihren 200. Geburtstag nachdem Wiederaufbau 1817. Seit Jahren sind die Gemeinde und der Förderverein aktiv, um das Gotteshaus wieder auf Vordermann zu bringen. Es mangelt jedoch, wie so häufi g, am Geld. Denn die ganz großen Sprünge bei der auf rund 1,5 Millionen Euro geschätzten Gesamtsanierung kann man sich nicht leisten. Eine großzügige Spende in Höhe von 75.000 Euro gab es jetzt vom IT-Unternehmen arxes-tolina, dessen Geschäftsführer nicht nur den Scheck an die Beteiligten überreichte, sondern sich auch vom Architekten zeigen ließ, was genau bisher passiert ist und wie die hohe Spendensumme investiert werden soll. Das Unternehmen unterstützt jährlich verschiedene Projekte und entschied sich jetzt für die Joachimsthaler Kirche. „Schinkel ist ja schon etwas Besonderes. Ich habe selbst erst vor ein oder zwei Jahren erfahren, dass es so etwas hier gibt und es war klar, dass wir das unterstützen“, so Dr. Peter Heilmann, Geschäftsführer von arxes-tolina. „Ursprünglich sollte die Summe auch gar nicht so hoch werden, aber als wir erfuhren, was hier gemacht werden muss, haben wir uns doch dazu entschlossen. Denn es soll auch endlich etwas fertig werden.“ Das Geld kommt der Kirche in den nächsten drei Jahren zugute. In diesem Jahr werden von den 75.000 Euro noch 18.000 verbaut. 28.500 Euro fl ießen dann jeweils in 2017/18 in den Bau. Der Kontakt kam über die CDU zustande. Danko Jur als Präsident des FV Preussen Eberswalde hat bereits seit mehreren Jahren mit dem arxes-tolina Unternehmen zu tun und vermittelte den Kontakt zur Kirche. Um das Gebäude wieder auf Vordermann zu bringen, ist nicht nur die Gemeinde aktiv. Tatkräftige Unterstützung gibt es auch vom Förderverein Schinkelkirche und Privatpersonen. „Wir sind jetzt mit der Dachsanierung fast fertig und befi nden uns mitten im zweiten Bauabschnitt. Derzeit fi nden oben noch Zimmerarbeiten statt. Im Anschluss werden wir dann mit den Arbeiten an der Fassade beginnen“, sagt Pfarrer-in Beatrix Spreng. Wann die Kirche tatsächlich einmal komplett saniert ist, ist schwer abzuschätzen. Konkrete Ziele dahingehend gibt es jedoch. „Ich weiß nicht ob man bei einer Kirche jemals davon sprechen kann, dass sie komplett saniert ist. Es ist eben so bei alten Gebäuden. Wir sind aber frohen Mutes und denken, dass wir, bis zum 200. Geburtstag im kommenden Jahr die Fassade und die Außenansicht fertig haben. so weit haben, dass man dann auch sehen und sagen kann, ja, es kann fertig werden.“ Es ist eine Herzensangelegenheit, nicht nur für die Pfarrerin. Alle sind bemüht, die Kirche zu unterstützen. Denn in Joachimsthal ist die Kirche viel mehr als Religion. Das Gotteshaus ist auch Domizil für kulturelle Projekte. „Hier proben Bands, hier gibt es Tanzkurse und sogar eine Kleiderkammer hat hier ihr Domizil und wir veranstalten natürlich auch Ausstellungen und Konzerte“, erklärt die Pfarrerin. Durch den neuen Radweg Berlin-Usedom fänden sich auch zunehmend mehr Touristen ein. Und so mangelt es auch nicht an Ideen für das Geldsammeln. Mit der Aktion „Unsere Kirche können Sie kaufen“ konnten schon viele Spendengelder für die Sanierung gesammelt werden. So kann man zum Beispiel symbolisch einen Dachziegel oder eine Zinne kaufen und sogar einen Turm. Das Geld wird für die Sanierung verwendet und die ‚Käufer‘ werden dann an der Wand verewigt.