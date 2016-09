Eberswalde (kä). Nur noch ein paar Tage müssen sich die Einwohner des Eberswalder Stadtteils Westend gedulden. Dann werden die drei neuen Einkaufsmärkte im Westend-Center an der Heegermühler Straße öffnen. Mit dem Rewe-Markt wird dann auch wieder einen Nahversorger des täglichen Bedarfs für diesen Bereich zur Verfügung stehen. Der Rewe-Markt lädt bereits für kommenden Mittwochabend zur Eröffnung ein. Spätestens am Donnerstagmorgen werden die ersten Einkäufer dann auch den neuen DM-Drogeriemarkt und den danebenliegende K+K Schuhmarkt in Beschlag nehmen können. Wie immer bei Großprojekten laufen die Bauarbeiten fast bis zur letzten Sekunde auf Hochtouren. Während sich einerseits noch Bagger auf dem Areal befi nden, werden in den Geschäften schon fl eißig die Warenregale eingeräumt. Mit der Eröffnung des Westendcenters gibt es in der Heegermühler Straße aber auch einen neuen Verkehrsknotenpunkt und die Stadt Eberswalde ist seit der vergangenen Woche wieder um eine Ampelanlage reicher. Die Bauarbeiten an der Fahrbahn sind inzwischen fast abgeschlossen. Diese wurde verbreitert, so dass Autofahrer aus Richtung Bahnhofsbrücke dann auch links in den Komplex abbiegen können, ohne den Verkehr zu behindern. Die Verbreiterung der Straße hat allerdings einen weiteren Hintergrund. Die Stadt Eberswalde hat gemäß ihrem Radfahrkonzept eine Verbesserung der Bedingungen für die Pedalritter im Visier und plant, zwischen Kupferhammerweg und Boldtstraße einen Radfahrstreifen einzurichten. Mit der Fertigstellung des Einkaufscenters geht auch die weitere Planung der Gesamtfl äche einher. Bekanntlich soll im hinteren Geländeteil des 20.000 Quadratmeter großen Grundstücks eine Wohnbebauung entstehen. Der Bebauungsplan dazu ist bereits aufgestellt. Allerdings soll es noch einige Änderungen geben. Im jüngsten Bauausschuss wurden die überarbeiteten Ideen vorgestellt. Demnach sollen hier nunmehr neun Doppelhaushälften, ein Einfamilienhaus und vier Mehrfamilienhäuser Platz fi nden. Die Erschließung ist über die Triftstraße geplant. Die Planer gehen davon aus, dass die Triftstraße weitere rund 50 zusätzliche Kraftfahrzeuge bis zur Kreuzung Heegermühler Straße aufnehmen kann. Die Straße im Wohnquartier selbst ist als Sackgasse vorgesehen. Bauausschussvorsitzender Jürgen Wolf (Die Linke) schlug in der Sitzung im Namen seiner Fraktion bereits vor, die neue Straße nach der Eberswalder Partnerstadt Delmenhorst zu benennen.