Eberswalde (mw). Alexandra Linde und Pauline Maeß sind die diesjährigen Preisträger des Dr. Ursula Hoppe-Sozialpreises. Der von der Eberswalder SPDFraktion gestiftete Preis wurde am Montag vom Fraktionsvorsitzenden Hardy Lux an die beiden Abiturientinnen überreicht. Sie hatten sich in den zurückliegenden Monaten für den Erhalt des Eberswalder Bahnwerkes eingesetzt. Die Plakate und die Unterschriftenaktion mit über 10.000 Unterschriften hat viele Entscheidungsträger aus Politik und Wirtschaft bewegt. „In einer Zeit, in der man ja gerade der Jugend oft unterstellt, sie sei nur Spaß und konsumorientiert und wenig bereit, sich gesellschaftlich und politisch zu engagieren, lehrt uns das Handeln dieser besonderen jungen Damen eines Besseren“, betonte Hardy Lux. Die Väter der Ausgezeichneten arbeiten im Bahnwerk und so entstand die gemeinsame Idee, etwas gegen den Schließungsbeschluss zu tun. Die Unterschriftenaktion wurde damals auch aktiv vom CDU-Stadtverordneten Dietmar Ortel unterstützt, der die Auszeichnung der beiden als besonders verdient bezeichnete. Natürlich sind Pauline Maeß und Alexandra Linde jetzt froh, dass eine Schließung des Bahnwerkes verhindert und ein Teil der Angestellten ihren Arbeitsplatz behalten konnte, auch wenn noch nicht endgültig feststeht, wer letzten Endes bleiben wird. Dass ihr Engagement mit dem Preis geehrt worden ist, macht sie aber auch stolz: „Wir haben gar nicht damit gerechnet und freuen uns, dass wir damit auch eine Anerkennung für unsere Arbeit bekommen haben.“