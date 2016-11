Eberswalde (e.b.). Anfang kommenden Jahres sollen wieder besonders engagierte Eberswalder für ihre ehrenamtliche Tätigkeit ausgezeichnet werden. Deshalb bitte die Arbeitsgruppe „Ehrenamt“ um Vorschläge. Für die Auszeichnung kommen Erwachsene, Kinder und Jugendliche in Frage, die in bürgerschaftlichem Engagement Gutes tun, sei es in Form von Nachbarschaftshilfe, in der Seelsorge, in der Familienförderung, im Breitensport, im Umweltschutz, in der Migration und Integration, kommunales Ehrenamt, Städtepartnerschaft oder in anderen Bereichen. Auch Vereine und Initiativen können geehrt werden, ebenso wie Unternehmen, die sich in besonderem Maße uneigennützig für das Gemeinwohl der Stadt einsetzen. Die Arbeitsgruppe „Ehrenamt“ bittet um schriftliche Vorschläge mit einer aussagekräftigen Begründung. „Bisher nicht berücksichtigte Vorschläge aus den Vorjahren können erneut eingereicht werden“, informiert Barbara Bunge, die Sozialreferentin der Stadt Eberswalde. Die Vorschläge müssen Vor- und Zuname, Adresse, Telefonnummer und möglichst auch Alter der auszuzeichnenden Person enthalten, sowie bei Vereinen oder Initiativen die Kontaktdaten des Verantwortlichen. Die Vorschläge sollten bis spätestens zum 13. Januar 2017 eingereicht werden unter der Adresse: Stadt Eberswalde, Barbara Bunge, Breite Straße 41-44, 16225 Eberswalde oder per Email an b.bunge@eberswalde.de.