Ziethen (kä). „Das hätten wir gar nicht erwartet.“ Die Reaktionen der Besucher und die durchweg positiven Einträge im Gästebuch des Besucher- und Informationszentrums „GeoPark Eiszeitland am Oderrand“ in Ziethen zeigen, dass die Erlebnis- und Bildungstätte auf dem richtigen Weg ist. Die Einrichtung öffnet an diesem Sonntag zum letzten Mal in dieser Saison ihre Türen für all jene, die sich für die Entstehung der Landschaft vor 10.000 Jahren interessieren. Beim Rückblick auf die vergangene Saison kann die Einrichtung auf konstante Gästezahlen verweisen. Wie in den Jahren zuvor, wurden nach Angaben von Christine Leuschner wieder rund 2.500 Besucher begrüßt. Die Tourismuskoordinatorin im Amt Joachimsthal weist allerdings darauf hin, dass es sich hierbei nur um Besucher handelt, die direkt im Infozentrum in Ziethen gezählt wurden. Dazu kämen noch einmal jene Gäste, die im Außenbereich beispielsweise die Erlebnisorte Sperlingsherberge und Ihlowberge per Rad oder zu Fuß erforscht haben. Joachimsthals Amtsdirektor Dirk Protzmann verweist indes auf die trotz eines fehlenden Bahnanschlusses strategisch günstige Lage der Einrichtung, die mittlerweile auch als Ausgangspunkt für Wanderungen in das UNESCO-Weltnaturerbe Buchenwald Grumsin dient. Mit dem großen Parkplatz und auch vorhandener Gastronomie im Ort gebe es in Hinsicht auf die Infrastruktur gute Voraussetzungen, um noch mehr Gäste zu locken. Denn obwohl die von der Gemeinde Ziethen betriebene Einrichtung mittlerweile längst kein Geheimtipp mehr ist, bleibt in punkto Besucherzahlen noch Luft nach oben. So wurden in diesem Jahr auch die Schulen der Region angeschrieben, da sich das Thema Eiszeit und ihre Folgen gerade hier auch praktisch sehr gut vermitteln lässt. „Wir hätten da allerdings ein wenig mehr Resonanz erwartet“, sagt Christine Leuschner. Der Blick geht deshalb auf weitere Zielgruppen, wie beispielsweise Busreisende. Die Tourismuskoordinatorin hat in diesem Jahr erstmalig Zuarbeiten für verschiedene Busreisekataloge geleistet. Nicht ohne Erfolg. Die erste Gruppe habe sich bereits für den 2. April 2017 angemeldet. Außerhalb der Saisonschließzeit bis zum 1. April 2017 werden trotzdem Gruppenführungen, auch für Schulklassen, angeboten. Anmeldungen sind unter Tel. 01573/1359023 möglich.