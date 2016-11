Eberswalde (kä). Dass sich etliche Mieter der stadteigenen Wohnungsbau- und Hausverwaltungssgesellschaft (WHG) schon seit Jahren um die Pfl ege von Pfl anzen und Gehölzen in ihrem Wohnumfeld kümmern, ist an sich keine Neuigkeit. Dass die WHG mit Mietern ab sofort auch offi zielle Baumpatenschaften abschließt, ist allerdings ein Novum. Mit einer Baumpfl anzung und der Übergabe eines Metallschildes wurde am vergangenen Freitag in der Werbelliner Straße 35 die erste Patenschaft offi ziell besiegelt. Baumpate ist das Neu-Eberswalder Ehepaar Barnabas und Angelika Kasten. Beide wohnen erst seit Juni dieses Jahres in der Barnimer Kreisstadt und haben die Schwedische Mehlbeere sogar selbst bezahlt. „Das soll auch ein Dankeschön an die WHG sein“, sagt der 64-jährige Barnabas Kasten, der aus dem Markgräfl er Land kommt und von einer „vorbildlichen Hilfe“ seitens der WHG bei der Suche nach einer Wohnung und bei den Umzugsformalitäten berichtet. Der Umzug aus dem äußersten Süden Deutschlands nach Eberswalde kommt allerdings nicht von ungefähr, denn der EDV-Kaufmann im Vorruhestand verweist auf seine familiären Wurzeln in Eberswalde. So haben beispielsweise sein Großvater und seine Mutter früher in Westend gewohnt. Die Suche nach diesen Wurzeln führte Barnabas Kasten seit 2004 regelmäßig nach Eberswalde, bislang immer nur als Urlaubsreise, und nun also wohl für immer ins Wohnhausrondell in der Werbelliner Straße. Hier hat er sich von Anfang an für die Gestaltung des Umfeldes engagiert und so ist es auch kein Wunder, dass zu den älteren Mehlbeerbäumen auf dem Areal nun eine junge Pfl anze hinzugekommen ist. Die WHG freut sich freilich über solche Aktivitäten seiner Mieter und die Baumpatenschaft in Westend soll keine Eintagsfl iege bleiben. „Wir wollen den Mietern einerseits danken, aber sie auch noch mehr in Verantwortung für ihr Wohnumfeld ziehen“, kündigt der für Westend zuständige Kundenberater Oliver Lenz an. Genügend Bäume für weitere Patenschaften sind durchaus vorhanden, immerhin sind aktuell im WHG-Bestand mehr als 2.300 Einzelbäume erfasst.