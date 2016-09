Eberswalde (kä). Die Pläne für eine künftige Linienführung des Obusses durch die Fritz- Weineck-Straße sind erneut auf öffentlichen Widerstand gestoßen. In der Einwohnerversammlung für den Stadtteil Finow am Montagabend haben sich ausschließlich Gegner des Vorhabens zu Wort gemeldet. Sie alle stellten sich als unmittelbare Anwohner und Anlieger der Fritz-Weineck-Straße sowie des Platzes der Jugend vor und trugen ihre Befürchtungen vor, dass mit den Busdurchfahrten eine erhebliche Beeinträchtigung der Wohnqualität einhergehen werde. Stadtbaudezernentin Anne Fellner teilte den gut 100 Anwesenden dazu mit: „Wir haben die Kritik gehört und auch verstanden. Die Diskussion in den nächsten Wochen soll zeigen, ob es auch Befürworter dieser Variante gibt. Sollte dies nicht der Fall sein, werden wir die Fritz-Weineck-Straße eben ohne Obus ausbauen.“ Für diese Worte erhielt sie freilich den Beifall der Anwesenden. Ob sich die Obusführung in Finow damit erledigt hat, bleibt allerdings abzuwarten, denn noch ist man sich weder bei der Stadt noch bei der Barnimer Busgesellschaft (BBG) klar, wie eine Mehrheit der betroffenen Finower und hier besonders aus dem Bereich Finow-Ost tatsächlich über das Thema denkt und auch dementsprechende Forderungen zu einer besseren Erschließung des gesamten Wohngebietes Ringstraße aufmachen würde. BBG-Geschäftsführer Frank Wruck, der eine Linienführung durch die Weineckstraße nach wie vor für die richtige Lösung hält, kündigte jedenfalls gegenüber dieser Zeitung an, dass man noch eine Befragung in Finow plane, die allerdings „ohne Druck“ durchgeführt werden soll. Wenn es auch dann an entsprechender Zustimmung fehlt, werde man den Obus eben weiterhin auf der Eberswalder Straße fahren lassen. Wruck erklärte zudem, dass eine alternative Linienführung über die Ringstraße aufgrund zu langer sogenannter Umlaufzeiten nicht möglich sei. In der Stadtverwaltung Eberswalde hofft man, dass möglichst bis Ende November Klarheit herrscht, da dann entschieden werden muss, ob die Planungen für den Ausbau der Fritz-Weineck- Straße obusgerecht oder nicht vorgenommen werden. In punkto Erweiterung des Obus-Netzes in Finow geht es indes nicht nur um die mögliche Linienführung über die Fritz Weineck-Straße. Bekanntlich wurden bereits auch Pläne einer Linienerweiterung bis ans Ende der Biesenthaler Straße sowie bis zur Messingwerksiedlung im normalen Obus- Takt öffentlich diskutiert. Diese könnten sich mittlerweile ebenfalls erledigt haben. Nach den Worten von Frank Wruck zeige der gegenwärtige Stand der Untersuchungen, dass sich diese Erweiterung nicht rechnet. Gleichwohl sei eine spätere Nahverkehrserschließung beider Bereiche nicht grundsätzlich ausgeschlossen. Das Augenmerk in Bezug auf einen erweiterten Obuseinsatz liegt derzeit auf einer Verlängerung der Linie 910 nach Finowfurt. Bei den mit EU-Geld geförderten Untersuchungen werde derzeit unter anderem erkundet, ob die Batterien der Obusse eine Fahrt nach Finowfurt und zurück durchstehen würden. Endgültige Ergebnisse sollen laut BBG-Geschäftsführer noch in diesem Jahr vorgestellt werden.