Eberswalde (vk). Vor mehr als zwei Jahren eröffnete in der ehemaligen Schleckerfi liale im Eberswalder Leibnizviertel das Sozialkaufhaus Speicher. Dort werden Möbel, Hausrat, Textilien und kleinere Einrichtungsgegenstände angeboten – zumeist gut erhaltene Gebrauchtwaren zum günstigen Preis. Der Bedarf ist da und die Nachfrage ist groß. Deshalb gibt es nun eine neue Filiale des Kaufhauses, die am Montag im Brandenburgischen Viertel in der ehemaligen Komma10 Filiale im Heidewaldcenter eröffnete. „Die Politik kam auf uns zu und fragte, ob wir Interesse hätten, auch etwas für das Brandenburgische Viertel zu tun“, berichtet Uwe Siegel, der Leiter des Eberswalder Sozialkaufhauses, dessen Träger der europäische Regionale Förderverein aus Pinnow ist. Die Filiale im Heidewaldcenter ist zugleich Lehr- und Lernbetrieb. Das bedeutet, dass die Geschicke vor Ort allein von den dort beschäftigten Azubis geleitet werden. Sie führen den Laden in Eigenregie und sollen so perfekt auf das Berufsleben im Einzelhandel vorbereitet werden. „Wir müssen eigentlich alles machen. Aufträge annehmen, Kunden beraten, kassieren oder uns um die Lieferung kümmern“, zählt Maria Leßlauer ihre Aufgaben auf. Azubi Sebastian Hoppe ergänzt: „Wir müssen die Möbel auch ab- und aufbauen, tragen und wenn nötig Reparaturen durchführen.“ Die Möbel selbst stammen zumeist aus Haushaltsaufl ösungen und werden im Sozialkaufhaus wieder in einen ordentlichen Zustand an den Mann gebracht. Einkaufen kann dort jeder, jedoch gibt es für alle Hilfebedürftigen mit gültigem Nachweis, wie beispielsweise Rentner, Hartz IV-Empfänger oder Studenten, einen Rabatt von 20 Prozent. Geöffnet hat das Kaufhaus werktags von 10 bis 18 Uhr. Bei Bedarf werden Möbelstücke auch nach Hause geliefert, und auch abgeholt, wenn sich jemand von seinem Möbelstück trennen möchte.