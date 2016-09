Eberswalde/Schorfheide (kä). Im Einzelhandelsstreit um die geplante Erweiterung des Finowfurter Fachmarktzentrums liegt eine gütliche Einigung zwischen den Nachbarkommunen Eberswalde und Schorfheide nach derzeitigem Stand weiter in der Ferne. Dieser Eindruck ergibt sich jedenfalls aus den aktuellen Diskussionen und Statements zum Thema. Auch die von den Schorfheidern von ursprünglich sechs auf nunmehr noch drei Einzelhandelseinrichtungen abgespeckte Nutzungsvariante (Aldi, Tiernahrungsmarkt und Drogeriemarkt) stößt in Eberswalde auf rigorose Ablehnung. Die Schorfheider hatten viel Hoffnung auf ihren Kompromissvorschlag gelegt, zumal die Gemeinsame Landesplanungabteilung Berlin und Brandenburg in einer Stellungnahme von Ende Juli 2016 den neuen Finowfurter Plänen bescheinigt hatte: „Die nunmehr geplanten drei eigenständigen nicht großfl ächigen Einzelhandelsbetriebe unterliegen nicht der landesplanerischen Steuerung. Mit den überwiegend auf die Nahversorgung ausgerichteten Sortimenten und wegen ihrer Lage im Anschluss an ein Wohngebiet zielen sie im Wesentlichen auf eine verbrauchernahe Grundversorgung.“ Gleichwohl wird darauf hingewiesen, dass die vorgesehenen Sortimente der Tiernahrung „gemäß Sortimentsliste des Landesentwicklungsplans Berlin- Brandenburg als zentren- und nicht nahversorgungsrelevant anzusehen sind.“ Dies sei im weiteren Planungsverfahren zu berücksichtigen. Zustimmung gibt es auch für das Schorfheider Ansinnen zur Nutzung der nun nicht mehr für Einzelhandel vorgesehenen Flächen. „Der Ausweisung eines Gewerbegebietes, in dem jegliche Einzelhandelsnutzung ausgeschlossen wird, stehen Ziele der Raumordnung nicht entgegen“, heißt es in dem Schreiben aus Potsdam. Ansonsten liege mit dem vorliegenden Nutzungskonzept „aus raumordnerischer Sicht ein tragfähiger Ansatz für die weitere kommunalnachbarschaftliche Abstimmung mit der Stadt Eberswalde vor.“ Eberswaldes Baudezernentin Anne Fellner erteilte am Dienstagabend im Bauausschuss der Einschätzung der Landesplanung indes eine Abfuhr. Zunächst einmal handele es sich dabei nicht um ein formales Schreiben. Außerdem sei die Position der Gemeinsamen Landesplanung „kein Gesetz, sondern prägbar“, sagte sie und kündigte an, dass die Stadt Eberswalde letztlich auch vor Gericht ziehen würde, um die Verwirklichung der gegenwärtig aktuellen Pläne zu verhindern. Man sei weiterhin der Ansicht, dass die drei Märkte als ein gesamtes neues Einkaufzentrum betrachtet werden müssten. Schorfheides Bürgermeister Uwe Schoknecht macht unterdessen keinen Hehl aus seiner Verärgerung über die anhaltende Eberswalder Blockadehaltung. Die Gemeinsame Landesplanung habe es sich nicht einfach gemacht, betonte er gegenüber dieser Zeitung und fügte hinzu: „Wir sind der Meinung, dass wir mit unserem Kompromissvorschlag den Gordischen Knoten zerschlagen haben. Wenn die Stadt Eberswalde bei ihrer Einschätzung bleibt, dann geht es letztlich um eine politische Entscheidung gegenüber unserer Gemeinde.“ Schoknecht kündigte überdies an, dass man ungeachtet des derzeitigen Eberswalder Standpunktes nun die Aufstellung des neuen Bebauungsplanes vorantreiben werde, und zwar mit den drei neuen Einzelhandelsfl ächen. Die Überarbeitung des Bebauungsplanes mit den entsprechenden Änderung werde nun beginnen. Der Bürgermeister von Schorfheide geht davon aus, dass der geänderte Plan noch in diesem Jahr vorliegen wird.