Finowfurt (vk). Bunte Sittiche und viele selten gesehene Exoten bekamen Besucher am vergangenen Wochenende in einer Ausstellung in Finowfurt zu sehen. In der Sporthalle präsentieren die Mitglieder des Vereins der Ziervögel und Exoten aus Finowfurt ihre farbenfrohen Tiere. Fast 100 gefi ederte Vögel der unterschiedlichsten Art, Größe und Farbpracht wurden gezeigt. Ob Pfl aumenkopfsittich oder Kakadu – sie alle zogen die Besucher in ihren Bann und sorgten für Faszination, wie sie auch bei den Züchtern herrscht. „Vögel haben ihren eigenen Charakter. Sie sind wie die Menschen, jeder ist anders und ein Individuum, das fasziniert mich sehr an diesen Tieren“, erzählt Torsten Jonas vom Verein der Ziergefl ügel und Exoten Finowfurt. Der Verein und seine Mitglieder veranstalten einmal im Jahr eine solche Ausstellung und wollen sich vor allem damit präsentieren, vorstellen und um Nachwuchs werben. „Wir machen das jedes Jahr im Herbst. Zum einen weil wir dann die Halle hier nutzen können und zum anderen, weil die Vögel dann aus der Mauser sind. Mit der Ausstellung wollen wir uns natürlich zeigen und hoffen auch, neue Mitglieder zu fi nden. Es ist natürlich schwierig, wie in anderen Vereinen auch. Unser ältestes Mitglied ist 80 Jahre alt und Nachwuchs ist rar. Man muss aber auch dazu sagen, dass man beispielsweise viel Platz für die Zucht benötigt. Allein daran scheitert es manchmal schon.“ Aktuell zählt der Finowfurter Verein 14 Mitglieder. Diese stellten am Wochenende nicht nur ihre Prachtexemplare aus, sondern informierten auch über die Zucht und Haltung der Tiere. Halter müssen sich vor allem auf Krach einstellen, brauchen viel Platz und müssen mit den vielen Eigenarten der Tiere umgehen können.