Eberswalde (kä). Seit dem Jahr 2000 gibt es im Land Brandenburg das Projekt Boxenstopp, ein Anti-Gewalt-Programm für Kinder und Jugendliche. In der Grundschule Schwärzesee in Eberswalde ist Boxenstopp mit Unterstützung des Caritasverbandes für das Erzbistum Berlin und der Stiftung SPI seit mittlerweile zehn Jahren präsent. Gemeinsam mit Lehrern, Schülern und Eltern wurden unter dem Motto „Wir für uns“ verschiedene Aktivitäten für eine gewaltfreie Schule entwickelt und umgesetzt. Aus diesem Anlass fand am Freitag vergangener Woche eine Jubiläumsfeier statt, zu der zahlreiche Gäste in der Aula begrüßt wurden. Schulleiterin Anke Billing erinnerte in einer emotionalen Rede an die anfängliche Skepsis und die zunächst etwas unklaren Vorstellungen. „Der Name Boxenstopp hat mich damals total beeindruckt. Ich habe gedacht, es geht wie bei der Formel 1 um schnelle Rennwagen, tolle Fahrer und viel Geld , denn das braucht die Grundschule Schwärzesee im Brandenburgischen Viertel ja immer.“ Letztlich sei es aber anders gekommen und so dankte sie den beteiligten Akteuren von der Caritas-Projektleitung, der Stiftung SPI, aber auch der Lehrerschaft und den Kindern, „die dieses Projekt jeden Tag gemeinsam leben und dafür sorgen, dass es hier ein friedliches Miteinander, weniger Gewalt, demokratische Mitbestimmung und auch viel Spaß gibt.“ Kern des Programms an der Grundschule war und ist die Bildung von Klassen- oder Schülerclubs, in die nur aufgenommen wird, wer aufgestellte Regeln einhält, Respekt zeigt oder sich aktiv für andere einsetzt. Insgesamt machen zurzeit 150 Kinder aus den Klassen vier bis sechs mit. Aus dem Kreis der Kinder, die sich besonders hervorgetan haben, wurde am Freitag nun noch einmal eine besondere Gruppe gebildet, nämlich der neue Schülerclub. Dessen Mitglieder sind ab sofort an ihren grünen und roten T-Shirts zu erkennen, die sie bei der Festveranstaltung aus den Händen vom Eberswalder Bürgermeister Friedhelm Boginski erhielten. Die Schüler in den roten Shirts sind nun auch berechtigt, zum Beispiel bei Streitigkeiten in den Schulpausen eine Trillerpfeife einzusetzen und zur Ordnung zu ermahnen. Damit der Spaß nicht zu kurz kommt, werden in dem Schülerclub auch gemeinsame Freizeitaktivitäten und mehrtägige Fahrten unternommen. Aber auch Workshops zur Verbesserung des Schulklimas stehen auf dem Programm. Eigentlich sollte, wie angekündigt, Brandenburgs Bildungsminister Günter Baaske die Shirts überreichen. Er hatte jedoch kurzfristig abgesagt, was bei den Festteilnehmern freilich für Unverständnis sorgte. Ungeachtet dessen gab es eine würdige Jubiläumsfeier, bei der besonders auch dem Projektleiter Dr. Stefan Schanzenbächer von der Caritas und Sozialarbeiter Frank Bestritzki vom Jugendteam Eberswalde für ihre Arbeit gedankt wurde. Schanzenbächer selbst sprach von einem bisher erfolgreichen Projekt. „Die Schüler sind sehr mit dem Programm verbunden, es besteht eine sehr hohe Akzeptanz und wir sehen, dass die Kompetenzen, die wir ihnen beigebracht haben, auch im Schulalltag zum Vorschein kommen.“ Das Programm, das hier entwickelt wurde, sei nun auch auf andere Schulen im Land übertragbar. Das Boxenstopp- Projekt der Schwärzesee- Grundschule wurde in den vergangenen Jahren mehrfach bundes- und landesweit ausgezeichnet. Dahinter steckt allerdings auch jede Menge Arbeit der Beteiligten. Zuletzt musste auch in der Schule viel Kraft und Energie aufgewendet werden. So berichtete Anke Billing von fehlenden Lehrkräften, die zum Schuljahresanfang nicht zur Verfügung standen und bis heute nicht zur Verfügung stünden. Eine große Herausforderung seien auch die Beschulung von derzeit rund 60 fremdsprachigen Kindern und nicht zuletzt die Probleme, die die Schule in einem sozialen Brennpunktgebiet wie dem Brandenburgischen Viertel mit sich brächten. „Bleiben Sie standhaft und halten Sie durch“, entgegnete in seinen Grußworten Eberswaldes Bürgermeister und lobte den Einsatz der Lehrer und Schüler. Die Akteure hoffen unterdessen, dass Fördergeld für das Projekt auch für die Zukunft bereitgestellt wird. Nach den Worten Schanzenbächers gebe es Signale, dass die Förderung ab 2018 eingestellt werden soll. „Wir müssen jetzt sehen, dass wir in den verbleibenden 15 Monaten Alternativen fi nden oder sich doch noch Möglichkeiten zur weiteren Förderung durch das Bildungsministerium und den Landespräventionsrat auftun“, sagte er. Als Fernsehbeitrag auf: www.odf-tv.de