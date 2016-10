Eberswalde (kä). Ein Buffet mit selbstgebackenem Kuchen, leckeres Mittagessen, zahlreiche Mitmach-, Info- und Gesundheitstände sowie ein buntes Kulturprogramm - das waren die Zutaten zur Geburtsagsfeier der Volkssolidarität Barnim anlässlich ihres 71-jährigen Bestehens am Montag in der Einrichtung für betreutes Wohnen am Eberswalder Richterplatz. Vor allem Senioren sorgten den ganzen Tag über für ein volles Haus, obwohl der Wohlfahrtsverband freilich schon längst nicht mehr nur bei der Betreuung der älteren Generation aktiv ist, sondern im Barnim beispielsweise auch Kindertagesstätten in Eberswalde, Seefeld und Bernau betreibt oder mit zwei Jugendkoordinatoren in der Gemeinde Schorfheide und im Amt Biesenthal-Barnim präsent ist. Eberswaldes Bürgermeister Friedhelm Boginski sagte in seinen Grußworten zur Eröffnung des Festes dann auch: „Ich danke Ihnen ausdrücklich für Ihr Engagement, dass Sie allen Generationen zuteil werden lassen, aber natürlich vor allem den älteren.“ Als Bürgermeister von Eberswalde sei er froh über die gute Zusammenarbeit mit der Volkssolidarität und nannte als Beispiele für die Kooperation die Unterstützung der Geschichtenschreiber, der Tagesstätte für chronisch-psychisch Kranke oder der Seniorenbegegnungsstätte in Finow. Auf die Herausforderungen für die Zukunft konzentrierte sich indes der Vorstandsvorsitzende der Barnimer Volkssolidarität, Carsten Schmidt. So forderte er, dass der Verband auch im Barnim seine Stimme noch stärker gegen soziale Ungleichheit und für die Verbesserung der Lebenssituation sozial schwächerer Bevölkerungsteile erheben müsse. Genauso wichtig sei aber auch die weitere Arbeit in den Ortsgruppen und Begegnungsstätten vor Ort. Die Volkssolidarität Barnim hat derzeit rund 3.000 Mitglieder, um die sich 440 ehrenamtliche Mitarbeiter in 59 Ortsgruppen kümmern. Für besondere Verdienste wurde einige von ihnen ausgezeichnet. So erhielten Sabine Geelhar aus Eberswalde und Thomas Schulz aus Finowfurt die Ehrennadel in Bronze sowie Wally Dannewitz aus Altenhof und Helene Altlas aus Eberswalde die Ehrenurkunde der Volkssolidarität.