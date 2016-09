Eberswalde (e.b.). In wenigen Tagen ist es soweit. Der 18. September 2016 steht auf dem Kalenderblatt und somit heißt es auch zehn Jahre Eberswalder Stadtlauf. Während die aktiven großen und kleinen Sportler den Sommerurlaub oder die -ferien genutzt haben, um zu trainieren oder sich auszuruhen, ging es bei den Organisatoren nochmal so richtig zur Sache. Doch damit ist jetzt auch Schluss. „Wir sind toll vorbereitet und waren in diesem Jahr mit allem so zeitig fertig wie noch nie“, freut sich René Hoffmann. Mit dem Stand vom Mittwoch sind mehr als 700 Meldungen eingegangen, davon über 60 Teammeldungen und 16 Staffeln. Da die meisten Sportler erst kurz vor dem Meldelimit ihre Teilnahme bekannt geben, wird die Zahl in den nächsten Tagen noch ziemlich in die Höhe schnellen. Verpassen sollte man die Anmeldung aber nicht. Teams und Staffeln haben dazu bis zum 14. September 2016 um 12 Uhr ausschließlich online die Möglichkeit. Nachzügler können sich am 18. September ab 8.30 Uhr nachmelden, jedoch nur für den Einzellauf, Kinderlauf oder Nordic Walking. Die Startnummernvergabe fi ndet wie immer bei „hoffmann&brillen“ in der Eisenbahnstraße 72 am Freitag, den 16. September von 15 bis 18 Uhr und am Samstag, den 17. September von 9 bis 13 Uhr statt. Neben dem Kinderfest am Sportzentrum Westend und dem kostenfreien Schwimmen zwischen 9 und 15 Uhr im Freizeitbad „baff“, gehört ein anderes Highlight mittlerweile zum Eberswalder Stadtlauf dazu: die Wahl des schönsten Staffelstabes. Die vierköpfi ge Jury, zu der auch Heike Drechsler gehören wird, kürt nach dem Lauf auf der Bühne vor dem Sportzentrum den originellsten Stab. Weitere Infos und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es unter www.eberswalder-stadtlauf.de.