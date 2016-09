Finow (kä). Der Jubel über das tolle Abstimmungsergebnis zum Bürgerbudget ist noch nicht ganz verfl ogen und schon wartet der Stadtteilverein Finow mit einer neuen Aktion auf, um die fi nanziellen Grundlagen für die weitere Vereinsarbeit zu verbessern. Ab sofort gibt es nämlich bei den Finower Händlern, die Mitglied im Verein sind, einen Kalender für das Jahr 2017, zu erwerben. Das Besondere an dem Kalender: Er zeigt eine historische Postkartenansicht mit dem Blick vom ehemaligen Rosengarten über den Schwanenteich bis hin zum Wasserturm. Die Herstellung wurde von Allianzvertreter Lutz Schönebeck und von Druckereiinhaber Christian Mertinkat gesponsert und in dieser Woche an den Vereinsvorsitzenden Viktor Jede übergeben. Wer sich den Finow- Kalender sichern will, sollte sich sputen, denn er wurde nur in einer limitierten Aufl age von 100 Stück herausgegeben. „Der Unkostenbeitrag beträgt fünf Euro, wer mehr geben will, kann das natürlich tun“, sagt Viktor Jede und betont, dass die Einnahmen für die Organisation des diesjährigen Finower Weihnachtsmarktes verwendet werden sollen. Damit ist auch schon das nächste Event des Vereins im Stadtteil Finow genannt, das am Samstag, den 17. Dezember 2016, auf dem Festplatz am Schwanenteich steigt.