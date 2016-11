Eberswalde (vk). Das Land Brandenburg hat das Gebäude und Areal der ehemaligen Polizeiwache in Eberswalde zum Verkauf ausgeschrieben. Das Gebäude steht mittlerweile komplett leer, die letzten Polizisten waren Ende des letzten Jahres ausgezogen. Die 6.361 Quadratmeter große Liegenschaft in der Pfeilstraße bietet viel Raum für eine Neuentwicklung. Das große Areal, die zentrale Lage und der angrenzende Park am Weidendamm sollen möglichst viele Investoren anlocken. Obwohl das Land Eigentümer ist, hat sich die Stadt Eberswalde das Mitspracherecht gesichert. „Um zu sagen, was ein Käufer hier tun kann, haben wir als Stadt im vergangenen Jahr einen Bebauungsplanaufstellungsbeschluss gefasst. Dieser gibt erst einmal einen groben Rahmen vor, beinhaltet aber auch noch ganz viel Offenheit“, erklärt Baudezernentin Anne Fellner und fügt hinzu: „Es macht keinen Sinn das Pferd schon zu satteln, wenn man den Reiter nicht kennt. Deshalb warten wir auf die Entscheidung eines Investors. Wir haben dann den Bebauungsplan, das heißt, ohne das Baurecht kann man hier nichts tun. Es geht auch um das Nutzungsrecht und deshalb geht es nur gemeinsam.“ Errichtet wurde das Gebäude in der Pfeilstraße bereits im Jahr 1879 als ehemaliges Amtsgericht, in dem es sogar ein Gefängnis gab. Zuletzt wurde die gesamte Liegenschaft als Polizeirevier genutzt. Wie es mit dem Areal weitergeht, bleibt vorerst offen. Die Stadt Eberswalde schließt derzeit auch einen Abriss nicht aus. „Ich kann mir gleichermaßen Abriss und Neubau vorstellen, zum Beispiel dann für den Wohnungsbau. Entweder in einer Block-Rand- Schließung wie wir es hier in der Pfeilstraße haben, aber auch durchaus in einer Variante mit Stadtvillen“, so die Baudezernentin. Dafür wären die Lage und Umgebung optimal. Es sei aber auch eine Kostenfrage. Deshalb müsse man also auch eine Nachnutzung der vorhandenen Gebäude in Betracht ziehen. Das Land Brandenburg hat als Kaufpreis 160.000 Euro ausgeschrieben. Das Gebäude ist stark sanierungsbedürftig, zählt aber dennoch nicht zu den Schandfl ecken der Stadt, sondern eher zu den geheimen Schätzen. Fellner dazu: „Ich habe es in der Sprache der Stadtplaner einen ,hidden champion‘, also einen versteckten Champion, genannt. So wie es jetzt dasteht, ist es keine große Zierde, aber wenn man sich das alte Gerichtsgebäude und historische Pläne und Postkarten ansieht, erkennt man, dass das Gebäude einst eine große Schönheit war.“ Insofern könne sie sich auch ein Mischprojekt vorstellen. Soll heißen: Das alte Gerichtsgebäude wird erhalten und saniert. Der T-förmige Anbau wird abgerissen und durch zwei Stadtvillen ersetzt. Zunächst muss jedoch erst einmal ein interessierter Investor gefunden werden und von ihnen gibt es nach Aussagen der Baudezernentin bereits viele. Genannt werden dürfen sie aber noch nicht. „Wir haben schon viele Anrufe erhalten und werden sicherlich auch noch viele Nachfragen haben. Wir befi nden uns mitten im Wettbewerb. Es gibt sowohl überregionale als auch regionale Interessenten“, verrät die Dezernentin. Noch bis zum 30. Dezember haben Interessenten Zeit, sich für den Kauf zu bewerben. Auch Besichtigungstermine können vereinbart werden. In der Stadt rechnet man damit, dass es im Frühjahr zu einer Vorauswahl oder sogar schon zu einem Verkauf kommt.