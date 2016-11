Eberswalde (kä). Wenn jedes Jahr am 11.11. die Narren an die Macht drängen, werden in Eberswalde traditionell gleich drei Rathausschlüssel übergeben. So auch wieder in diesem Jahr, als sowohl Ines Hippeli vom Eberswalder Karnevalsklub, Ramona Sperr vom Faschingsverein Tornow und Dr. Klaus Dewitz vom Eberswalder Forstfasching die symbolische Verantwortung für das Geschehen im Eberswalder Rathaus übernahmen. Diesmal erhielten sie die Schlüssel aus der Hand von Verwaltungsdezernentin Petra Stibane und haben nun bis zum Aschermittwoch Zeit, die Verwaltung zumindest den Wünschen nach auf Vordermann zu bringen. Für den Eberswalder Karnevalklub ging es unter dem Motto „Ein hoch und runter auf der Leiter – der EKK macht närrisch weiter“ in die närrische Saison. Auf seiner nunmehr 31. Festsitzung am vergangenen Samstag im Haus Schwärzetal gab es dafür bereits den Beweis. Neben traditionellen Programmpunkten wie der Funkengarde, gab es vor allem Neues, zum Beispiel einen Moderator sowie Gesangsund Tanzeinlagen. Unter dem Motto „La Revue – toll wie nie“ feiert indes der Eberswalder Forstfasching seine 50. Saison. Die Veranstaltungen fi nden am 18. und 25. Februar 2017 statt. Die Faschingsgäste dürfen sich dann auf einen unterhaltsamen Rückblick auf die letzten 50 Jahre und ihre Höhepunkte freuen.