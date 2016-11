Eberswalde (sg). Der Stadtteil Finow ist seit vergangenen Freitag um sieben Obstbäume reicher. Veranlasst hat das die städtische Wohnungsbau- und Hausverwaltungsgesellschaft (WHG). Nachdem auf dem rund 1700 Quadratmeter großen Gelände in der Altenhofer Straße ein altes Mehrfamilienhaus abgerissen wurde, blieb die Fläche lange Zeit unbebaut. Nun wurde sie im Rahmen des Projektes „Essbare Stadt“, mit Birnbäumen bestückt. Das Vorhaben entstand aus der Klimaschutzvereinbarung mit der Stadt Eberswalde und bezieht sich nicht nur auf die Fläche in der Nähe des Wasserturms. „Wir wollen künftig mehr Obstbäume in den Wohnquartieren pfl anzen“, kündigt Kathleen Weiß, Referentin für die Kundenbetreuung an. Auf dem Gelände in der Altenhofer Straße, das den Bürgern eine Möglichkeit geben soll, Birnen zu pfl ücken oder zu verzerren, befi ndet sich übrigens ein Trinkwasserschutzgebiet. Das bietet den Bäumen optimale Bedingungen zum Wachsen und den Bürgern später womöglich sehr schmackhafte Birnen zum Verspeisen.