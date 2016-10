Eberswalde (wz/kä). Von dem trüben Wetter lassen sich die Besucher derzeit ebenso wenig abschrecken wie die meisten Bewohner des Eberswalder Zoos. Auch die Erdmännchen wagten sich unbeirrt nach draußen, um die neue Anlage zu begutachten, die am Montag von Zoodirektor Bernd Hensch eingeweiht wurde. Insgesamt ist das Gehege mehr als doppelt so groß wie das alte und wurde zum Teil unterirdisch angelegt. Die nächste Aktion im Zoo steht bereits bevor, denn am kommenden Samstag veranstaltet der Förderverein des Zoos zusammen mit dem Rotary-Club und dem Lions-Club Eberswalde wie jedes Jahr die Aktion „Bock auf Zoo“ - eine Veranstaltung, bei der freiwillige Helfer gefragt sind, um das Laub zu beseitigen und andere Arbeiten im Zoo zu erledigen. Doch Laubharken ist nicht alles, denn vor allem soll man mit den anderen Helfern ins Gespräch kommen. Das war auch die Grundidee beim Start von „Bock auf Zoo“ vor mittlerweile 17 Jahren. Denn es geht es auch darum, dass Kinder und Jugendliche aus den Eberswalder Schulen mit Prominenten und Verantwortungsträgern in der Stadt ungezwungen in Kontakt kommen. Wer mithelfen möchte, sollte sich am 5. November um 9 Uhr am Zoo-Eingang einfi nden. Voranmeldungen sind nicht nötig. Nach dem Abschluss der Arbeiten ist für die Helfer gegen 12 Uhr ein Imbiss geplant.