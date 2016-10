Eberswalde (uk). Zu einer Dankeschön- Veranstaltung für die 24 Sponsoren der diesjährigen Tigerradtour hatte kürzlich Zoochef Bernd Hensch zusammen mit dem Verein der Freunde und Förderer des Zoologischen Gartens Eberswalde in die Gaststätte „Brauner Bär“ geladen. Der Förderverein veranstaltet die jährliche Tigerradtour. 2016 war es bereits die zwölfte Aufl age. Das Interesse an der Tigerradtour, die eine touristische Radsportveranstaltung und kein Radrennen darstellt, ist weiter ungebrochen. Es konnten auch in diesem Jahr wieder nicht alle Anmeldungen berücksichtigt werden. Insgesamt traten am 25. Juni 2016 über die 100 und 200 km-Strecken rund 330 Teilnehmer in die Pedalen . An die anwesenden Sponsoren und ihre Familienmitglieder gewandt, stellte Hensch fest: „Ohne die Geldspender und Helfer gäbe es keine Tigerradtour.“ Er fügte hinzu: „Viele in Deutschland beneiden uns um die Radtour für unseren Zoo.“ Es gab Anfragen aus dem Bayrischen Wald zur Fahrradtour, wie wir das machen, erzählte Hensch. Sie können sich das einfach nicht vorstellen, dass so etwas funktioniert und noch 40.000 Euro für den Zoo eingespielt werden. Das Geld, so Hensch, werde Eins zu Eins über den Förderverein wieder dem Zoo zu Gute kommen. „Wir sind europaweit einmalig mit unserer Tigerradour“, stellte der Zoochef stolz fest und bedankte sich bei den Sponsoren. Für die rund 30 Helfer der Tour, unter anderem von der Polizei, DRK und Feuerwehr, hatte der Zoo bereits ein Grillabend ausgerichtet. Wie verbunden die Region sich mit der gemeinnützige Tour fühlt, zeigt sich auch daran, wer sich jedes Jahr in den Sattel schwingt und mit radelt. Stammgäste sind unter anderem Barnims Landrat Bodo Ihrke, sein Stellvertreter Carsten Bockhardt, der Vorsitzende des Kreissportbundes Barnim, Ronald Kühn, Bernaus Bürgermeister André Stahl oder aus der Eberswalder Rathausspitze Bellay Gatzlaff sowie Unternehmer Uwe Liebehenschel, um nur einige zu nennen. Anlässlich der Dankeschön- Veranstaltung wurde auch ein junger Pinguin auf den Namen „Rudi“ getauft. Als der männliche Pinguin Anfang April 2016 das Licht der Welt im Eberswalder Zoo erblickte, wurde er von seiner Mutter nicht angenommen. Tierpfl egerin Silke Lemm nahm den Kleinen unter ihre Fittiche und zog ihn auf. Der junge Pinguin hatte sich nach drei Monaten an die anderen Artgenossen gewöhnt und gehört nun dazu. Warum er ausgerechnet auf den Namen „Rudi“ getauft wurde, hat mit einem langjährigen Sponsor der Tigerradtour zu tun, mit Rüdiger Forth. Rudi hieß Forths Kater, der das stattliche Alter von 23 Jahren erreichte. Übrigens, die 13. Tigerradtour startet am 24. Juni 2017. Die Anmeldefrist beginnt voraussichtlich im Dezember 2016 und endet im Januar 2017.