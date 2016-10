Eberswalde (kä). Knapp ein Jahr ist es her, dass der städtische Jugendklub Stino am alten Busbahnhof in Westend nach dem Um- und Ausbau sowie der Neueinrichtung für immerhin 195.000 Euro seine Pforten wieder eröffnete. Für Eberswaldes Bürgermeister Friedhelm Boginski war dies in der vergangenen Woche Anlass, sich vor Ort über den Stand der Dinge zu informieren. Was er von den beiden Klubbetreuern Kristina Syhring und Patrick Meinhardt erfuhr, lässt darauf schließen, dass sich die Einrichtung mitsamt ihren Angeboten durchaus etabliert hat und bei den Jugendlichen gut ankommt. „Im Durchschnitt haben wir 15 bis 20 Kinder und Jugendliche im Alter von 12 bis 21 Jahren im Haus“, berichtet Kristina Syhring. Diese Zahl wird sich möglicherweise mit dem Einbruch der kälteren Jahreszeit noch erhöhen, denn schon in vergangenen Wintermonaten habe man noch mehr Zulauf gehabt. Besonderen Zuspruch hätten Events gefunden, wie zum Beispiel die Kennenlernparty oder die Weihnachtsfeier. „Bei der Faschingsfeier hatten wir rund 65 Kinder und Jugendliche im Haus, da war die Bude schon richtig voll“, berichtet Patrick Meinhardt und ergänzt: „Stino ist bei uns tatsächlich Programm, denn wir bieten von jedem etwas an.“ Der Name Stino steht übrigens für Stinknormal und hat seinen eigentlichen Geburtsort in der Eberswalder Eisenbahnstraße. In seiner früheren Funktion als Schulleiter hatte ihn Bürgermeister Boginski vor mehr als 15 Jahren in der ehemaligen Goethe-Realschule gegründet, um einen Aufenthaltsort für Jugendliche anzubieten, die sich nicht nur entweder der linken oder rechten Szene zugehörig fühlten. Mit der Zwischenstation im Kellergeschoss des heutigen Bürgerbildungszentrums Amadeu Antonio zog der Klub dann in das Funktionsgebäude des ehemaligen Busbahnhofes und wurde nach den Auszug der bisherigen Mieter von 150 auf 300 Quadratmeter erweitert. Bei der Ausstattung und Aufteilung der Räume durften die Jugendlichen damals mitbestimmen und so ist es auch kein Wunder, dass sowohl in Küche und Chillzimmer als auch beim Billard und Tischkicker immer reger Betrieb herrscht. Neu ist mittlerweile ein Trainingsraum, in dem die Jugendlichen an einem Boxsack im wahrsten Sinne des Wortes Dampf ablassen können. Im kommenden Jahr geht es dann auch um das Außengelände. Eine Tischtennisplatte, einen Grillplatz, aber auch eine Grünfl äche wünschen sich die Kids. Für den notwendigen Platz sollen die angrenzenden Parkplätze umverlegt, nicht aber gestrichen werden. Der Jugendklub Stino hat montags bis freitags von 15 bis 20 Uhr und jeden zweiten Samstag im Monat von 14 bis 20 Uhr geöffnet. Am Montag nach dem geöffneten Samstag ist er geschlossen. Während der bevorstehenden Oktoberferien ist der Klub durchgehend von Montag bis Freitag geöffnet.