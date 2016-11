Friedrichswalde (ma). Mit Hochzeiten kennt er sich gut aus. Unzähligen Paaren hat er den Segen für die Ehe mit auf den Weg gegeben, so auch Brandenburgs langjährigen Ministerpräsidenten Matthias Platzeck. Nun hatte er am vergangenen Sonntag, in der bis auf den letzten Platz gefüllten Friedrichswalder Kirche, in eigener Sache zu künden. „Wir feiern Silberhochzeit, ich und Ihr. Meine Familie und Ihr“, begrüßte Pfarrer Ralf Schwieger seine Schäfl ein und die vielen Besucher des Festgottesdienstes anlässlich seiner Amtseinführung vor 25 Jahren in Friedrichswalde. Und wie es in dieser Kirchengemeinde seitdem üblich ist, war es kein Gottesdienst der „normalen“ Art. Die Haus-Band „Fat Hat“ sorgte, dieses Mal etwas leiser, für die musikalische Umrahmung. Festlich ging es dennoch zu, denn wie bei solch einem Anlass üblich, gab es Festreden. Zurückblickend wie die von Ronny Gepel, emotional wie die seiner Tochter Luisa, persönlich wie die von Bürgermeister Bernhard Ströbele oder Danksagungen des Gemeindekirchenrates und des Heimatvereins. Viele Geschenke füllten bald den Gabentisch neben der Torte mit dem Konterfei des Pfarrers, die Bäckermeister Bernd Hakenbeck dort platziert hatte und zeugten von der großen Beliebtheit des Gottesmannes. Dass er nicht nur die Kirchengemeinde zusammenhält, sondern auch die Gemeinschaft im Dorf, bezeugte Ströbele. Der sich für die guten Gespräche und die Hilfe auch im politischen Raum bedankte. Man konnte in dieser Stunde spüren, wie wichtig der Pfarrer für den Ort ist. Seine Beliebtheit rührt wohl auch von seiner Authentizität her. Er ist sich für kein Gespräch zu schade, scharrt jedes Jahr im Mai hunderte von Motorradfahrern zum Gottesdienst um sich oder hilft in ganz kleinen Dingen. In seiner kurzgefassten Predigt bezeichnete er seine Familie, seine Gemeinde und das Dorf als sein Haus. Es sei ein Dienst, für den er sich vor etlicher Zeit entschieden hätte. So wie sich jeder jeden Morgen entscheiden müsse, zwischen Nutella und Müsli, zwischen Jeans und Anzug, zwischen Amazon oder dem Tante Emma-Laden oder zwischen aufstehen und liegenbleiben. „Durch Entscheidungen bauen wir unser Leben. Jeden Tag müssen wir befreit und bereit zu einem Neuanfang sein, der uns und unsere Dörfer lebens- und liebenswert macht“, gab er seiner Gemeinde mit auf den Weg. „So wie es in meiner alten Heimat üblich ist, zahlt der Bräutigam die Feier“, lud Pfarrer Ralf Schwieger anschließend seine Gäste zu einer Party auf dem Kirchhof ein.