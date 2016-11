Eberswalde (kä). Eberswaldes Bürgermeister Friedhelm Boginski hat nach dem Bekanntwerden der Kostenüberschreitungen für das Stadtfest FinE 2016 offenbar die Reißleine in der Stadtverwaltung gezogen. Auf der Sitzung des Kultur- und Sozialausschusses am Dienstag informierte er darüber, dass mit Wirkung vom 1. November 2016 der Zuschnitt der Dezernate in der Stadtverwaltung bis auf weiteres verändert ist. Das von Dezernent Bellay Gatzlaff geführte Dezernat II umfasst demnach nur noch die Ämter Kultur und Beschäftigungsförderung. Die Ämter Bildung, Jugend und Sport, Zoo und die Bereiche Jugendkoordination und Soziales befi nden sich ab sofort in der Verantwortung des Bürgermeisters. Die Diskussion über die FinEMehrkosten scheinen dabei nur der Auslöser der Veränderungen zu sein. „Es gibt große Sorgen in Eberswalde, was die Kulturlandschaft und Kulturarbeit betrifft“, sagte der Bürgermeister in der Sitzung. Dezernent Bellay Gatzlaff sei deshalb beauftragt worden, eine Konzeption nicht nur für künftige Stadtfeste, sondern auch für eine neue Kulturförderrichtlinie sowie für die Effi zienz des Kulturamtes zu erarbeiten. „Es geht nicht um Beschädigung oder Bestrafung, sondern darum, uns neu aufzustellen“, begründete Boginski die Umverteilung der Verantwortlichkeiten. In einer parallel verbreiteten Pressemitteilung der Stadtverwaltung ist jedoch auch davon die Rede, dass die vergangenen Monate gezeigt hätten, „dass es in der Aufgabenerledigung in Teilen des Dezernates Defi zite“ gebe. Mit dem verkleinerten Dezernatszuschnitt solle Bellay Gatzlaff die Gelegenheit gegeben werden, „zunächst den ordnungsgemäßen Aufgabenvollzug wieder herzustellen sowie die Erstellung zukunftsfähiger Konzeptionen für die Arbeit der Ämter Kultur und Beschäftigungsförderung voranzutreiben.“ Völlig überraschend kommt der Entzug der Ämter allerdings nicht. Wie zu erfahren war, soll es im nichtöffentlichen Teil der Stadtverordnetenversammlung am Donnerstag vergangener Woche herbe Kritik von Stadtverordneten an Gatzlaff gegeben haben. Dieser konnte sich aufgrund seines Urlaubes in der Sitzung allerdings auch nicht zur Wehr setzen. Unterdessen soll es im politischen Raum noch im November eine konkrete Auswertung des FinE-Falls geben. Das Rechnungsprüfungsamt hat mittlerweile ein Statement und eine detaillierte Aufrechnung aller Einzelposten des diesjährigen Festes vorgelegt, vorerst freilich nichtöffentlich. Nach den Worten des Bürgermeisters wird sich der Rechnungsprüfungsausschuss am 16. November in seiner Sitzung damit beschäftigen und festlegen, welche Informationen öffentlich oder nichtöffentlich sind. Auf der nächsten Stadtverordnetensitzung am 24. November sollen die Stadtverordneten dann entsprechende Nachfragen an die Verwaltungsspitze stellen können. Im Nachgang sollen in einem weiteren Schritt dann auch sachkundige Einwohner informiert werden. Boginski versprach eine „allumfassende Refl exion“. Völlig geheim scheint der Bericht des Rechnungsprüfungsausschusses allerdings nicht mehr zu sein. Zu Beginn der Sitzung meldete sich Bodo Heinrich vom Eberswalder Verein Connex- Musikforum in der Einwohnerstunde zur Wort und kritisierte einzelne Ausgabenpositionen des Festes, unterlegt mit zahlreichen konkreten Beispielen. Heinrich sprach von „schwindelerregenden und nicht nachvollziehbaren Zahlen“. Desweiteren forderte er, dass bei dem Fest künftig mehr regionale Künstler mit einbezogen werden sollten und dass es im Kulturamt einen Ansprechpartner für Vereine geben müsse. Die ursprünglich auf der Tagesordnung angekündigte Diskussion im Ausschuss fand nicht mehr statt.