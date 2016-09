Eberswalde (e.b.). Diese Woche haben wir uns in der Gemeinde mit dem Thema Sorgen beschäftigt. Sorgen sind etwas zutiefst menschliches. Jeder kennt sie. Sie sind meist angstvolle Gedanken über Dinge, die wir im Moment nicht beeinfl ussen können. Insofern sind diese Gedanken nicht nur Zeitverschwendung, sondern blockieren unser kreatives und schöpferisches Denken. Im Grunde vergiften Sorgen unser Denken. Bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Mit Sorgen sind nicht verantwortungsvolles und sinnvolles Arbeiten, Vorsorgen und Planen gemeint. Sorgen sind diese oft subtilen Gedanken, die sich ganz tief in unsere Psyche eingraben. Es sind diese Gedanken, die eine Qualität haben unsere Initiative Gutes zu tun zu lähmen. Und es ist erfahrungsgemäß schwer diese sorgenvollen Gedanken abzuschütteln. Ich fi nde sehr interessant, was Jesus dazu gesagt hat: „Darauf wandte Jesus sich wieder an seine Jünger: Deshalb sage ich euch: Sorgt euch nicht um Alltägliches - ob ihr genug zu essen oder anzuziehen habt, denn das Leben besteht aus weit mehr als Nahrung und Kleidung. Seht die Raben an. Sie brauchen nicht zu säen, zu ernten oder Vorratsscheunen zu bauen, denn Gott ernährt sie. Und ihr seid ihm doch weit wichtiger als irgendwelche Vögel! Können all eure Sorgen euer Leben auch nur um einen einzigen Augenblick verlängern? Natürlich nicht! Und wenn euer Sorgen schon in so geringen Dingen nichts bewirkt, was nützt es da, sich um größere Dinge zu sorgen? Seht doch die Lilien, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht und nähen sich keine Kleider, und doch war Salomo in all seiner Pracht nicht so schön gekleidet wie eine von ihnen. Wenn Gott schon für die Blumen so wunderbar sorgt, die heute blühen und morgen bereits verwelkt sind, wie viel mehr wird er da für euch sorgen? Euer Glaube ist so klein!“ (Lukasevangelium 12,22 - 28) Für Jesus sind Sorgen sozusagen ein Vertrauens-Problem. Also die Frage, worauf man sein Vertrauen setzt? Jesus lädt ein, Gott zu vertrauen. Er selbst hat uns vorgelebt, wie so ein Leben aussehen kann mitten in den Herausforderungen unseres oft zerbrochenen und manchmal bis zur Unkenntlichkeit entstellten Lebens. Und am Besten geht das in Gemeinschaft. Deswegen war Jesus auch nicht ein Einzelgänger, sondern hat eine Gemeinschaft gebaut. Auch in Eberswalde gibt es viele Menschen die sich bereits entschieden haben, diesen Weg zu gehen. Sie fi nden sie in den Kirchen und Gemeinden unserer Stadt. Und auch Sie sind herzlich willkommen mit uns noch intensiver diesen Weg des Vertrauens besser kennenzulernen. Ein Weg, auf dem Sorgen ihre zerstörerische Kraft mehr und mehr verlieren.