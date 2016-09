Lichterfelde (mw). Mit dem Ende der Sommerferien haben sich am Montag wieder die Klassenräume und Pausenhöfe der Brandenburger Schulen mit Leben gefüllt. In der Lichterfelder Grundschule gab es für die Schüler eine tolle Überraschung zum neuen Schuljahr. Denn hier wurde am Montag der neue Pausenhof mit einem attraktiven Spielplatz freigegeben. Die Kinder eroberten das neue Areal nach der offi ziellen Eröffnung, zu der auch Bürgermeister Uwe Schoknecht und Ortsvorsteher Matthias Gabriel gekommen waren, sprichwörtlich im Sturm. Als besonders beliebt stellte sich die neue große Chill-Time-Wippe heraus. Das abfallende Gelände wurde während der Ferienzeit inklusive der Spielgeräte komplett neugestaltet. Rund 70.000 Euro hat die Gemeinde Schorfheide investiert. Von dem Geld wurde auch ein Pavillon mit Sitzgelegenheiten angeschafft und der Zaun erneuert. An das ehemalige Schulgelände erinnern nun nur noch wenige Objekte, wie die Schaukel, die Rutsche und der Marterpfahl. „Ich freue mich, dass alles pünktlich fertig geworden ist und wir das Schuljahr nicht noch mit einer Baustelle beginnen mussten“, sagte Schulleiter Hans-Dieter Weiß und kündigte an, dass mit den Kindern noch im September der Treppenbereich farblich gestaltet und bepfl anzt werden soll. Einen Wermutstropfen gibt es in der Lichterfelder Grundschule zum Schuljahresbeginn dennoch. Erstmals gibt es keine neue erste Klasse, denn die Kinderzahl aus dem Ortsteil hat dafür nicht ausgereicht. Es wurden zwar sieben Kinder in Lichterfelde neu eingeschult, diese lernen aber zusammen mit den jetzigen Zweitklässlern in einer jahrgangsübergreifenden Klasse mit derzeit 29 Schülern.