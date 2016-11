Das Netzwerk „Partner für Gesundheit“ hat am Dienstag die Spenden aus dem diesjährigen Eberswalder Stadtlauf in Höhe von insgesamt 5.000 Euro an sechs Projekte übergeben. Der Finowfurter Förderkreis Burkina Faso e.V. erhielt einen Scheck über 500 Euro. Über 1.400 Euro kann sich die Evangelische Stadtkirchengemeinde freuen. 200 Euro gab es für das Flötenorchester con passione, 800 Euro für den Kita „Zwergenland“ e.V. und 500 Euro für die Kita „Gestiefelter Kater“. Der Förderverein der Musikschule Barnim erhielt 1.600 Euro. Ebenfalls überreicht wurde eine Ehrentafel an den Sohn von Hans Rudolph, der in den 1950er Jahren die Wiederbelebung und Organisation des Straßenlaufes nach Vorbild der erstmals im Jahr 1928 stattfi ndenden Jahn-Staffel „Quer durch Eberswalde“ ins Leben gerufen hatte. Der nächste Eberswalder Stadtlauf fi ndet am 17. September 2017 statt. Foto: Blitz/mw