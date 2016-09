Oderberg (uk). Das Oderberger Stadtparlament hat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, die Mitarbeit des Fördervereins Binnenschifffahrts-Museum Oderberg im Museumsnetzwerk „Region Untere Oder“ zu unterstützen. Die Kommune stellt dafür Eigenmittel für den Pomerania-Antrag in Höhe von 10.569 Euro zur Verfügung. Voraussetzung für die Bereitstellung der Eigenmittel ist der Nachweis der Förderung der Vorhaben durch Dritte in dem geplanten Umfang von 59.891 Euro. Im Museumsnetzwerk sind auf deutscher Seite die Städte Schwedt, Angermünde und Oderberg und auf polnischer Seite die Städte Chojna und Cedynia vertreten. Der Förderverein Binnenschifffahrts- Museum Oderberg e.V. ist seit 2014 Mitglied in dem Netzwerk. „Das Ziel ist es“, so Museumsleiterin Anke Marquardt, „ein grenzüberschreitendes Netzwerk auszubauen.“ Ein weiteres Ziel ist es, die Museumsstandorte unter Nutzung von vorhandenen Fördermitteln zu entwickeln. Inhaltlich gehe es vor allem darum, Regionalgeschichte beidseitig der Oder zu vermitteln und erlebbar zu machen. Um das Vorhaben im Museumsnetzwerk umzusetzen, plant das Binnenschifffahrts-Museum im Zeitraum von 2017 bis 2020 ein Gesamtvolumen von Aufwendungen in Höhe von 70.460 Euro. Dem gegenüber stehen Erträge und Einzahlungen aus Zuschüssen von 59.891 Euro. Von den Aufwendungen entfallen 50.460 Euro auf Aktivitäten sowie Vorhaben des Netzwerkes und 20.000 Euro sollen für den Aufbau einer neuen Ausstellung auf der Oderberger „Riesa“ investiert werden. „Dazu sind aber Eigenmittel in Höhe von rund 10.600 Euro von der Stadt Oderberg aufzubringen“, muss Anke Marquardt eingestehen. Da Oderberg wegen der aktuellen Haushaltslage die Summe nicht stemmen kann, soll das Geld aus den investiven Schlüsselzuweisungen kommen. Diese belaufen sich im kommenden Jahr auf 90.110 Euro. Der Museumszuschuss wird sozusagen gestückelt. Im Jahr 2017 sollen 660 Euro Eigenmittel fl ießen, 2018 der größte Brocken mit 5.208 Euro, im folgenden Jahr sind es 3.468 Euro und zum Abschluss, im Jahr 2020, sollen dann 1.233 Euro zur Ausschüttung kommen.