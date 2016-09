Eberswalde (vk). Es waren Stunden voller Spannung und Überraschungen am Tag der Entscheidung zum Bürgerbudget 2017. Genau 102.306,20 Euro waren aus dem Eberswalder Stadthaushalt zu verteilen, Geld über dessen Verwendung die Eberswalder also unmittelbar mitbestimmen konnten. Die Beteiligung war groß wie nie. 2.698 Bürger kamen am vergangenen Samstag in den Familiengarten, um ihre fünf Stimmtaler auf ihre Favoriten zu verteilen. Das waren 1.000 mehr als noch im vergangenen Jahr und natürlich ungleich mehr als beim Start vor fünf Jahren als gerade einmal gut 300 Teilnehmer zu verzeichnen waren. „Wir sind auf dem richtigen Weg“, stellte Eberswaldes Bürgermeister Friedhelm Boginski dann auch am Abend kurz vor der Auszählung der Stimmen fest. Insgesamt konnte der Familiengarten an diesem Tag sogar rund 4.000 Gäste begrüßen. Zu dem Rekord trugen auch das schöne Wetter und ein attraktives Rahmenprogramm, unter anderem mit Bastelstraße, Feuerwehr und der Musik der Band „Lena Heine and friends“ bei. Von 10 bis 18 Uhr hatten Eberswalder Bürger die Möglichkeit, abzustimmen. Großer Gewinner des Abends war der Stadtteilverein Finow, der für die Neugestaltung des historischen Marktplatzes die mit Abstand meisten Stimmen erhielt. Das lag wohl auch daran, dass die Vereinsakteure im Vorfeld tausende Werbefl yer verteilt hatten und die Besucher vom Vereinsvorsitzenden Viktor Jede vor dem Tor des Familiengartens den ganzen Tag über persönlich angesprochen wurden. „Wir haben auf ein solches Ergebnis zwar gehofft, aber nicht damit gerechnet. Deshalb geht unser Dank an alle, die uns unterstützt haben“, sagte Jede nach der Auszählung. Doch nicht nur Finow hat gewonnen. Insgesamt wurden zehn Projekte bedacht, darunter die Integrationskita Kinderland, der Hundesportverein Dogs Barnim oder die Ortsteile Tornow und Clara- Zetkin Siedlung, deren Vasen ebenfalls gut gefüllt waren. Gut gefüllt war übrigens auch die Extra-Vase mit den Wünschen für Geld aus dem nächsten Bürgerbudget. Bis zum Ende des ersten Halbjahres 2017 werden sicher noch viele dazu kommen