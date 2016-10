Schorfheide (e.b.). Die Gemeinde Schorfheide war vor kurzem bereits zum vierten Mal Gastgeber eines deutsch–polnischen Jugendtreffens. Insgesamt 54 Schülerinnen und Schüler aus den Schorfheider Partnerstädten Korschenbroich in Nordrhein- Westfalen sowie Mielno und Drawsko Pomorskie in Polen und der Oberschule Finowfurt trafen sich, um sich auszutauschen, für gemeinsame Erlebnisse und um neue Bekanntschaften zu schließen. Eröffnet wurde das insgesamt bereits siebte Treffen in Finowfurt durch den Jugendkoordinator der Gemeinde Schorfheide, Matthias Barsch. Er stellte ein spannendes und aufregendes Programm vor. Am Donnerstagabend gab es bereits einen stimmungsvollen, ausgelassenen Auftakt in Form von Kennenlern-Spielen. Am Freitag ging es in die Schorfheide und dort wurde es gleich spannend. Die eine Hälfte der Schüler erfuhr im Wildpark viel über einheimisches Wild. Sie konnten Luchse, Elche und Wölfe aus der Nähe beobachten oder bei der Fütterung der Fischotter zuschauen. Die andere Hälfte der Gruppe konnte im Kletterwald Hindernisse, die bis zu zehn Meter über dem Boden waren, überwinden. Für viele eine aufregende Sache. Mittagessen gab es dann für alle im Groß Schönebecker Jugendzentrum „Scheune 1.0“. Am Nachmittag wechselten die Gruppen. Zurück im Naturfreundehaus am Üdersee wurde trotz des anstrengenden Tages bis spät in die Abendstunden noch gespielt, getobt und gequatscht. Der Samstagvormittag wurde rege genutzt, um gemeinsam Volleyball, Federball oder Fußball zu spielen. Der Nachmittag stand dann im Schloss in Lichterfelde ganz im Zeichen von Rock’n’Roll-Musik und Tanz. Unterstützt durch die Mobile Jugendförderung Brandenburg wurde ein Rockband-Workshop angeboten, bei dem man sich an Schlagzeug, Bass, Gitarre oder Gesang ausprobieren konnte. Des weiteren luden zwei Tanzworkshops, ein Beat- und ein Fotoworkshop zum Mitmachen ein. Wer bis hierhin noch nichts für sich entdecken konnte, fand seinen Platz beim Holzstuhlbau vom Jugendmobil der Gemeinde Schorfheide. Ab 17 Uhr präsentierten alle stolz die Ergebnisse aus den Workshops auf der Bühne. Im Anschluss versorgte der Lichterfelder Feuerwehrverein die Jugendlichen mit Essen aus der Gulaschkanone. Das Highlight war schließlich die Disco am Abschlussabend. Zum Abschied am Sonntag gab es viele Tränen. Dies ist wohl einer der schönsten Zeichen für ein gelungenes Treffen, waren sich die Veranstalter sicher. Die Emotionspalette reichte von „ich habe viele neue Freunde kennen gelernt“ bis „ich will das jedes Jahr mitmachen“. „Wir freuen uns schon auf das Treffen Nummer acht, dann wieder in Polen und bedanken uns bei allen Organisatoren von der Gemeinde Schorfheide, der Volkssolidarität Barnim, der Evangelischen Kirchengemeinde Finowfurt, der Hoffnungstaler Stiftung Lobetal und bei den vielen helfenden Händen“, so Matthias Barsch.