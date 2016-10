Eberswalde (kä). Der Stadt Eberswalde sind beim diesjährigen FinE-Fest die Kosten aus dem Ruder gelaufen. Nach einer Kostenaufstellung des Kulturdezernates hat das Kultur- und Straßenfest 2016 rund 100.000 Euro gekostet. Nach Abzug von Sponsoring- und Fördermitteln ergibt sich ein Zuschussbedarf durch die Stadt von rund 77.500 Euro und damit fast 20.000 Euro mehr als von den Stadtverordneten im Vorfeld genehmigt wurde. Der zuständige Dezernent Bellay Gatzlaff hatte über die Mehrausgaben bereits in der jüngsten Sitzung des Kulturund Sozialausschusses berichtet und Fehler in der Arbeit des Kulturamtes eingeräumt. In der Stadtverordnetenversammlung am Donnerstag vergangener Woche stellte Gatzlaff nun einen „Sechs- Punkte-Plan“ vor, der verhindern soll, dass sich ein solch gravierender Fehler wiederholt. Demnach werde das Kulturamt spätestens bis zum 1. Dezember 2016 eine Plankalkulation für das Fest im kommenden Jahr vorlegen. Ab diesem Zeitpunkt soll dann eine wöchentliche Vorlage mit einer Aktualisierung beim Dezernenten erfolgen. Außerdem sicherte Gatzlaff den Stadtverordneten „volle Transparenz“ für die künftigen FinE-Planungen zu. So soll das Festbudget 2017 im Februar nächsten Jahres im Kultur- und Sozialausschuss vorgestellt und danach monatlich aktualisiert bekanntgegeben werden. Die Mitarbeiter des Kulturamtes seien unter der Ankündigung von Sanktionen noch einmal zur Einhaltung der Rechtsvorschriften und der Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und ihrer Ausschüsse aufgefordert worden. Gegen die für die Budgetüberschreitung verantwortliche Person seien zudem arbeitsrechtliche Maßnahmen beim Personalmanagement beantragt worden. Letzteres sei außerdem um die dringende Besetzung der freien Stelle im Kulturamt mit einem kompetenten Verwaltungsfachmann gebeten worden. Mit dem Sechs-Punkte-Plan soll „das verloren gegangene Vertrauen in die Arbeit des Kulturamtes baldmöglichst wieder zurückgewonnen werden.“