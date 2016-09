Eberswalde (uk). Der Käferchor der Kita „Haus der fröhlichen Kinder“ hat am vergangenen Freitag im Eberswalder Paul- Wunderlich-Haus sein 30jähriges Bestehen gefeiert. Rund 260 Eltern, Geschwister, Großeltern und ehemalige Erzieherinnen waren der Einladung zum Jubiläumskonzert gefolgt. Der Saal im Kreishaus war bis auf den letzten Platz gefüllt. Einige Interessierte mussten sich mit Stehplätzen begnügen oder saßen auf dem Boden. Sogar der Rang musste für Gäste geöffnet werden. Im Jahr 1986 hatte Birgit Wolter den Chor, in dem Kita- und Hortkinder gemeinsam singen, ins Leben gerufen und bringt seitdem Jahr für Jahr den Mädchen und Jungen das Singen näher. Über 200-mal standen die Kinder schon bei Festen, Hochzeiten und vielen anderen Veranstaltungen auf der Bühne. Im Jahr 2011 hat der Käferchor das Gütesiegel „Felix“ vom Deutschen Chorverband erhalten. Aktuell besteht der Chor aus 65 Jungen und Mädchen, doch Birgit Wolter durfte in den vergangenen Jahren schon weit mehr junge Sänger und Sängerinnen betreuen. „Als ich damals von der Fachschule in die Kita kam, war ich in einer Singegruppe. Da dachte ich, es wäre toll, einen Chor zu gründen“, erinnert sie sich an die Anfänge und Kita- Leiterin Doris Dikow berichtet: „Wir mussten Biggi erst einmal bremsen, sie sollte sich erst eingewöhnen.“ Aber „Biggi“, so wie sie von vielen genannt wird, ließ nicht locker. Nach zwei Jahren Absolventenzeit gründete sie zusammen mit einer Kollegin den Käferchor. Damals standen oft Friedenslieder für die Patenbrigaden auf dem Programm, heute treten die Mädchen und Jungen unter anderem zu verschiedenen städtischen Anlässen und in Altersheimen auf. Das aktuelle Repertoire der kleinen Sänger umfasst mehr als 100 Lieder. Davon konnten sich die Zuschauer beim Jubiläumssingen überzeugen. Auch Einzeldarbietungen der sangesfreudigen Kinder waren zu hören. Das Publikum spendete den kleinen Sängern mit dem Marienkäfer auf der Brust begeistert Applaus und viele Eltern und Großeltern zückten die Smartphones, um den Moment per Video oder Bild festzuhalten. Es gibt auch noch Kontakte zu früheren Käfermitgliedern, erzählt Birgit Wolter. „Ein Junge aus dem Käferchor spielt sogar in einer Band“, berichtet sie. Viele Ehemalige erschienen zum Jubiläum und ließen sich zusammen mit den jetzigen Käferchormitgliedern ablichten. Neben dem Käferchor stellte auch die Tanzgruppe der Kita „Haus der fröhlichen Kinder“ ihr Können unter Beweis. Seit einem Jahr probt sie eifrig und tritt oft mit dem Chor zusammen auf. Zum Abschluss des Jubiläumstages gab es noch einen gemeinsamen Auftritt des Käferchores mit der Connex Revival Band. Zusammen mit dieser Band wurde auch die erste CD des Chores aufgenommen.