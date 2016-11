Finow (kä). Noch sind es zwar fünf Wochen Zeit bis der diesjährige Weihnachtsmarkt in Finow seine Pforten öffnet, doch die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren. Mit Unterstützung der Eberswalder Stadtverwaltung und zahlreicher Finower Händler wird am Samstag, den 17. Dezember 2016, der neu gegründete Stadtteilverein Finow zum zweiten Mal als Veranstalter des weihnachtlichen Treibens auftreten. Nachdem der Schulhof der Finower Grundschule im letzten Jahr aus allen Nähten platzte, steht mit dem Festplatz am Schwanenteich, den der Stadtteilverein übernommen hat, nun ein neues, größeres Areal zur Verfügung. Die Aktiven wollen auch hier für familiäre weihnachtliche Stimmung und ein besonderes Erlebnis sorgen, verspricht Stadtteilvereinsvorsitzender Viktor Jede und verweist darauf, dass der Finower Weihnachtsmarkt eine gesunde Mischung aus Bewährtem und Neuem bieten wird. Neu ist nämlich nicht nur der Veranstaltungsort, sondern beispielsweise auch die Tatsache, dass der Weihnachtsmann während der gesamten Marktzeit von 14 bis 19 Uhr vor Ort und damit für alle Kinder, aber auch Erwachsene, präsent sein wird. Zu viele Programmdetails will Jede allerdings noch nicht verraten. Klar ist allerdings schon, dass für die Versorgung der zahlreich erwarteten Weihnachtsgäste in diesem Jahr auf jeden Fall ausreichend gesorgt sein soll. Dazu ist der Aufbau von jeweils drei Ständen für Getränke und Essen vorgesehen. Ebenso steht bereits jetzt fest, dass es wieder eine Tombola der Finower Händler und Gewerbetreibenden geben wird. Bereits jetzt gebe es mit rund 30 Händlern eine neue Rekordzahl der Beteiligten, die wieder Geschenke für die Tombolaverlosung bereitstellen. Die Lose selbst gibt es im Vorfeld des Finower Weihnachtsmarktes wieder als Belohnung für Einkäufe in den teilnehmenden Finower Geschäften. Strikt eingehalten werden soll auch das bisherige Prozedere, wonach man die Lose während des Weihnachtsmarktes abgeben und seinen Gewinn bei der Verlosung persönlich entgegennehmen muss. „Wir wollen damit diejenigen belohnen, die nicht nur beim Weihnachtsmarkt vor Ort sind, sondern auch in Finow vor Ort einkaufen“, erklärt Viktor Jede das Anliegen des Verfahrens. Der Stadtteilverein geht unterdessen davon aus, dass es wieder zahlreiche Marktbesucher nach Finow zieht. Jede dazu: „Wir führen den Markt ja erst eine Woche vor Heiligabend durch. Da dürften viele Einwohner schon in echter Weihnachtsstimmung sein.“