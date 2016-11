Eberswalde (kä). Gut 150 freiwillige Helfer haben am vergangenen Samstag mitgeholfen, den Eberswalder Zoo für den Winter fi t zu machen. An allen Ecken und Enden waren während der bereits zum 17. Mal stattfi ndenden Aktion „Bock auf Zoo“ vor allem fl eißige Laubsammler zu beobachten. Sie rückten dem Laub mit Harken, Besen und Schaufeln zu Leibe. Unter ihnen waren auch wieder viele Schüler. Mit dabei auch eine Gruppe des ehemaligen Franz-Mücke-Chores und ein Team der Johanniter- Rettungshundestaffel. Am Ende kamen fünf Lkw-Fuhren Laub zusammen. Außerdem wurden 16 Tonnen Granitsplit, Kies und Muttererde verteilt. Traditionell wurde auch wieder ein Baum gepfl anzt. Jörg Thiem vom Rotary Club, Frank Gesch vom Lions Club, Eberswaldes Bürgermeister Friedhelm Boginski und Zoodirektor Dr. Bernd Hensch platzierten im Wisentgehege eine Blutbuche. Am Ende des Arbeitseinsatzes gab es 70 Liter Kartoffelsuppe für die Helfer. Außerdem hatte der Zoo ausreichend Würstchen und Schmalzstullen zur Stärkung bereitgestellt. Eine ganz besondere Aktion gab es zwischendurch. Der aus Eberswalde stammende Michael Reinicke machte seiner ahnungslosen Freundin Melanie Krüger einen öffentlichen Heiratsantrag im Pinguingehege. Seine Angebetet war eigentlich nur davon ausgegangen, bei einer „normalen“ Pinguinfütterung mitzumachen. Die beiden Versicherungskaufl eute, die in Werneuchen leben, hatten sich vor sieben Jahren während ihrer gemeinsamen Ausbildung kennengelernt.