Schorfheide (kä). Die Gemeindevertretung von Schorfheide hat einen neuen Anlauf unternommen, um die politischen Entscheidungsträger in der Stadt Eberswalde von ihren derzeitigen Plänen zur Erweiterung des Finowfurter Fachmarktzentrums zu überzeugen. Wie berichtet, ist auch die von ursprünglich sechs auf nunmehr noch drei Einzelhandelseinrichtungen abgespeckte Variante (Aldi, Tiernahrungsmarkt und Drogeriemarkt) in Eberswalde bislang auf Ablehnung gestoßen. Nun haben sich die Schorfheider in einem Schreiben an die Eberswalder Stadtverordneten gewandt, in dem sie die Fakten und Beweggründe aus ihrer Sicht darlegen. „Lohnt es wirklich, wegen 900 Quadratmeter zusätzlicher Verkaufsfl äche zum alten genehmigten Bebauungsplan, über die wir jetzt noch reden, dauerhaft das Verhältnis zwischen den beiden Kommunen zu belasten?“ heißt es in dem Brief, der von allen 18 Gemeindevertretern einzeln unterschrieben ist. Und weiter: „Wir möchten die Stadt Eberswalde, die Gemeinde Schorfheide und alle Kommunen in unserer Region als eine starke Region sehen. Es ist nicht auszumalen, wie wir in einem Großkreis Barnim-Uckermark als zerstrittene Region dastünden. Bernau und Panketal bewegen sich deutlich aufeinander zu. Die Uckermark hält zusammen. Wir möchten, dass unsere Kommunen auch in Zukunft weiter gut zusammenarbeiten.“ Die Schorfheider führen in dem Brief auch gemeinsame Projekte auf, bei denen die Gemeinde Schorfheide Kompromissbereitschaft beziehungsweise Engagement im Interesse der Region gezeigt hätten. So habe man der B 167 neu zugestimmt, auch wenn kein Ortsteil der Gemeinde davon profi tiere. Der Ortsteil Finowfurt und auch der Üdersee würden dadurch eher einen erheblichen Standtortnachteil erleben. Außerdem erinnern die Schorfheider an die Zusammenarbeit in punkto Finowkanal, bei der die Gemeinde „sicherlich die fi nanzkräftigste Kommune nach der Stadt Eberswalde“ sei. Entsprechende Geldmittel seien im Finanzplan bis 2020 eingeplant. Diese Summen müssten den Bürgern in allen Ortsteilen vermittelt werden. „Die beiden Kommunen können sicher auch ohne einander existieren. Aber in der Stadt Eberswalde und in der Gemeinde Schorfheide kann gemeinsam Vieles entwickelt werden, wenn wir ehrlich und auf Augenhöhe zusammenarbeiten“, heißt es abschließend in dem Brief. Ob und welche Wirkung er in Eberswalde zeigt, bleibt indes abzuwarten. Wilhelm Westerkamp, der Vorsitzende der Gemeindevertretung Schorfheide, sagte dazu gegenüber dieser Zeitung: „Unser Anliegen besteht darin, dass man noch einmal drüber nachdenkt. Mit unserem Vorhaben wurde ja fast der Untergang des Abendlandes propagiert. Für uns stellt sich die Situation so dar, dass die Eberswalder Stadtverordneten darüber entscheiden sollten und nicht eine Baudezernentin Frau Fellner.“